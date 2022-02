Gewerbesteuer-Rekord: Schwabmünchen nimmt 16,5 Millionen ein

Die Stadt Schwabmünchen investiert dieses Jahr viel, hat aber auch hohe Einnahmen. Wo das Geld herkommt und wo es hinfließt.

Der Haushaltsentwurf der Stadt Schwabmünchen für das Jahr 2022 ist fertig. 481 Seiten umfasst das Werk, das diesmal der stellvertretende Kämmerer Stefan Missenhardt erarbeitet hat. Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses haben sich am Dienstagabend den ersten Teil, den Verwaltungshaushalt, in dem die laufenden Einnahmen und Ausgaben niedergeschrieben sind, zu Gemüte geführt. Seite für Seite. Der Verwaltungshaushalt ist aber nicht ganz so spannend. Zeigt aber gut auf, wo Schwabmünchen besonders viel Geld einnimmt.

Schwabmünchen hat ein Rekordergebnis bei der Gewerbesteuer

Die Ängste, dass in der Corona-Pandemie die Gewerbesteuern wegbrechen, haben sich in Schwabmünchen nicht bewahrheitet. Ganz im Gegenteil. Die bisherigen Rekordergebnisse aus den Jahren 2017 mit 10 Millionen Euro und 2018 mit 13 Millionen Euro konnten nochmal übertroffen werden. Grund dafür ist allerdings eine zusätzliche Einmalzahlung im Dezember 2021 in Höhe von 4,5 Millionen Euro. Aufgrund des Steuergeheimnisses und des Datenschutzes gibt es freilich offiziell keine Auskunft, woher der Geldsegen kommt. Wer die Neuigkeiten aus der Schwabmünchner Wirtschaft aber aufmerksam verfolgt hat, weiß, dass es ganz sicher mit dem Verkauf der Firma Ritter an einen amerikanischen Investor zu tun hat. Mit dieser Einmalzahlung und den regulär eingenommenen 12 Millionen Euro hat Schwabmünchen 2021 insgesamt rund 16,5 Millionen Euro an Gewerbesteurern auf der Haben-Seite zu verbuchen.

In diesem Jahr rechnet die Stadt vorsichtig mit Einnahmen von 9,5 Millionen Euro. Ein Wert im guten Mittelfeld im Vergleich zu den Vorjahren. "Unsere Befürchtungen, dass uns die coronabedingten Gewerbesteuerausfälle erst richtig in 2021 und 2022 treffen werden, waren im Nachhinein unbegründet", sagte Bürgermeister Lorenz Müller. Offensichtlich seien die Schwabmünchner Unternehmen zumindest im Durchschnitt nicht so sehr von der Corona-Krise betroffen, so Müller. Die Stadt sei mit einer Vielzahl von gesunden mittelständischen Betrieben in den unterschiedlichen Gewerbezweigen nicht von einem oder wenigen Steuerzahlern abhängig. Erhöht wird die Gewerbesteuer auch 2022 nicht.

Weitere breite Standbeine auf der Einnahmenseite sind die Einkommenssteuer mit etwa 10,2 Millionen Euro und Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen in Höhe von prognostizierten 23,9 Millionen Euro. Es kommt also viel Geld rein.

Haushalt 2022: Schwabmünchen hat auch hohe Ausgaben

Doch die Ausgabenseite im Verwaltungshaushalt trumpft ebenfalls mit hohen Millionenbeträgen auf: 9,6 Millionen Euro für die Kreisumlage und 7,1 Millionen Euro an Personalkosten für die gut 100 Beschäftigten der Stadt sind die beiden größten Einzelposten im Haushaltsentwurf. Doch auch der "sachliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand", darunter fällt zum Beispiel die Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung, schlägt mit insgesamt 13,5 Millionen Euro zu Buche, ebenso Zuschüsse unter anderem für Kindergärten und den Schulverband in Höhe von 6,7 Millionen Euro.

Im Vermögenshaushalt sind ebenfalls hohe Ausgaben vorgesehen: unter anderem für den Kindergartenneubau in der Römerstraße und den Kindergartenanbau in Schwabegg, für das Hallenbad am Schulzentrum und die Sanierung des Alten Rathauses in der Innenstadt. Diese einmaligen Investitionen sind aber Thema in der nächsten Sitzung des Finanzausschusses am Dienstag, 22. Februar, ab 19 Uhr in der Stadthalle. Dann geht es um den Vermögenshaushalt.

Den Gesamthaushalt will der Stadtrat in der Sitzung am Dienstag, 22. März, ab 19 Uhr im Feuerwehrgerätehaus, beschließen.