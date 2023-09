Verlosung: Gewinnen Sie die neuen Schwabmünchner Michaelimarkt-Taler

Wir verlosen insgesamt 100 der neuen Taler für den Michaelimarkt in Schwabmünchen. So machen Sie mit.

Schick sehen die neuen Michaelimarkt-Taler aus: Eine glänzende blaue Aufschrift ziert die transparente Kunststoffmünze und das Schwabmünchner Stadtlogo mit Wasserturm und Pfarrkirche ist zu sehen. Jeder dieser Taler hat einen Wert von fünf Euro und kann im Festzelt oder an den Ständen des Vergnügungsparks auf dem Festplatz eingelöst werden, jedoch nicht auf dem Jahrmarkt in der Garten- und Museumstraße.

Michaelimarkt Schwabmünchen: Wir verlosen insgesamt 100 Taler

Wir verlosen insgesamt 500 Euro, also 100 Taler. 20 Gewinner erhalten jeweils fünf Taler im Wert von zusammen 25 Euro. Schreiben Sie bis Donnerstag, 21. September, 10 Uhr, eine Mail an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de mit dem Betreff "Michaelimarkt-Taler". Bitte geben Sie Ihren Namen, Wohnort sowie Ihre Telefonnummer an. Die Gewinner werden am Donnerstagmittag direkt per E-Mail benachrichtigt. Die Taler können dann am Freitag, zwischen 8.30 Uhr und 15 Uhr in unserer Redaktion in der Kaufbeurer Straße 3 (erstes Stockwerk) in Schwabmünchen abgeholt werden.

Der Schwabmünchner Michaelimarkt-Taler war die Idee der Schausteller

Die Einführung des Michaelimarkt-Talers ist neu. "Das war die Idee der Schausteller und die Taler wurden von Schaustellerverband gesponsert", erzählt Marktmeisterin Franziska Küstler. Mögliche Käufer sind zum Beispiel Firmen, die ihren Kunden ein Geschenk machen wollen, oder Großeltern, die ihre Enkel mit Marktgeld ausstatten möchten.

Wer sich nicht auf sein Glück bei unserer Verlosung verlassen möchte, kann die Markttaler auch bei der Stadt gegen entsprechende Bezahlung bestellen. Interessenten können sich per Mail an jahrmarkt@schwabmuenchen.de wenden. (AZ)

