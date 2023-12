Gewinnen Sie Karten für das Silvesterkonzert für Senioren

An Silvester leuchten die Sterne am Operettenhimmel über Schwabmünchen. Für den Abend verlost die Redaktion Karten.

Beim Silvesterkonzert für Senioren am 31. Dezember in der Schwabmünchner Stadthalle erleben die Gäste beliebte und immerwährende Melodien großer Operettenkomponisten wie Johann Strauß, Emmerich Kálmán, Franz Lehár und anderen Komponisten.

Mit wunderschönen Stimmen, Temperament, gewürzt mit einer Portion Humor, zaubern die Solisten Elisabeth Artmeier (Sopran), Doris Langara (Sopran), Jeffrey Nardone (Tenor) und Andreas Sauerzapf (Spieltenor) mit Arien, Duetten und Ensembles ein abwechslungsreiches Programm auf die Bühne. Am Flügel begleitet der erfahrene Pianist Thomas Pfeiffer. Zugleich führt Andreas Sauerzapf mit Charme und Wiener Schmäh gewitzt durch das Programm.

Mit dabei ist die Showtanzgruppe Dixie's Cancan mit ihren wedelnden Rüschenröcken und ihrer überschwänglichen Energie. Die Tanznummer aus Orpheus in der Unterwelt von Jacques Offenbach gehört auch heute noch zu den Attraktionen im Moulin Rouge. Für den heiteren Abend, der um 17 Uhr beginnt, verlost die Redaktion fünf mal zwei Karten. Wer gewinnen will, schickt bis 27. Dezember, 12 Uhr eine E-Mail mit dem Stichwort Silvesterkonzert an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine. Bitte beachten Sie hierzu unseren Datenschutzhinweis.

Kurzfristiges Weihnachtsgeschenk

Wer sich das Operetten-Spektakel nicht entgehen lassen will oder noch kurzfristig ein Weihnachtsgeschenk sucht: Karten gibt es im Vorverkauf bei Schreibwaren Wenger am Schrannenplatz in Schwabmünchen. Mit jeder verkauften Eintrittskarte wird die Kartei der Not unterstützt. Das Leserhilfswerk unserer Zeitung greift schnell und unkompliziert Menschen aus der Region unter die Arme, die unverschuldet in Not geraten sind. Restkarten gibt es außerdem an der Tageskasse am Silvesterabend ab 16 Uhr. (AZ)