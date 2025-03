Robert Habeck lässt sich Schwabmünchner Innovation erklären

Die besten Ideen aus dem Handwerk werden jedes Jahr auf der Internationalen Handwerksmesse (IHM) in München mit Bundespreisen und Bayerischen Staatspreisen prämiert. Über eine Auszeichnung darf sich die Goldschmiede Winter aus Schwabmünchen freuen.

Das Unternehmen erhielt den Staatspreis für nachhaltige Anfertigung nahtloser Ringe in Gold und Platin. Dabei handelt es sich um ein innovatives Verfahren, das Geschäftsführer Hermann Winter entwickelt hat. In 15 Zügen entsteht aus einer runden Platte eine Hülse, die dann durch anschließende Rundwalzprozesse zum jeweiligen Ring in der gewünschten Größe wird. Durch diese Technik wird die Oberflächenhärte um über 20 Prozent erhöht. Auch Ringe aus hochwertigen Platin-Mischungen können geformt werden, die im Gussverfahren wegen der sogenannten Entmischung nicht möglich wären.

Hermann Winter freute sich und sagte: „Der Preis ist eine tolle Anerkennung. Das Geld werden wir in die weitere Entwicklung stecken.“ Insgesamt 26 Aussteller auf der Handwerksmesse wurden auf der Internationalen Handwerksmesse mit Preisen geehrt. Jeder Preis ist mit 5000 Euro dotiert.

Dieser Schweißtisch von Siegmund wurde jüngst ausgezeichnet.

Auszeichnungen gab es jüngst auch für den Oberottmarshauser Schweiß- und Spanntisch-Spezialisten Siegmund. Eine Werkbank des Weltmarktführers wurde mit dem „Good Design Award“ ausgezeichnet, verliehen vom „Chicago Athenaeum“, einem Museum für Architektur und Design in den USA. Die Auszeichnung würdigt herausragende Designleistungen und innovative Produktlösungen. Sie zählt zu den ältesten und renommiertesten Designpreisen weltweit. „Diese Auszeichnung bestätigt unsere Innovationskraft und unser Engagement für höchste Qualität und Benutzerfreundlichkeit“, sagt Daniel Siegmund, Geschäftsführer der Bernd Siegmund GmbH. Es gibt noch ein weiteres Unternehmen, das jüngst einen renommierten Preis erhalten hat.

Das AMS-Osram-Werk Schwabmünchen ist Gewinner des „Industrie 4.0 Awards“ in der Kategorie „Smart digitalization“. Das internationale Beratungsunternehmen Efeso zeichnet damit seit 2013 Industrie-4.0-Lösungen aus, die neue Maßstäbe in der Digitalisierung und Automatisierung setzen. Damit steht Ams-Osram in einer Reihe mit hochkarätigen Preisträgern wie BMW, Bosch oder Infineon. Ingo Hild, Werksleiter in Schwabmünchen, sagt: „Diese Auszeichnung ist die Krönung einer jahrelangen Arbeit. Ich habe immer gesagt: Das ,D‘ in Digitalisierung steht für ,Do It‘. Dass wir dieser Überzeugung konsequent folgen, haben wir spätestens mit diesem Award unter Beweis gestellt.“ Die Auszeichnung gehe weit über die Digitalisierung und Automatisierung hinaus und setze Maßstäbe in der Kultur und Führung von Unternehmen.

Zwei Preise für Werbeagenteur aus Kleinaitingen

Grund zur Freude hat auch die Werbeagentur Baumkrone aus Kleinaitingen - und sogar doppelt: Drei ihrer Projekte wurden sowohl mit dem „German Web Award 2025“ als auch dem „German Marketing Award 2024“ ausgezeichnet. „Diese doppelte Auszeichnung zeigt, dass wir sowohl im Bereich Design als auch in der strategischen Umsetzung überzeugen können“, erklärt Geschäftsführer Matthias Baumgartner. Besonders stolz ist er auf das 18-köpfige Team der Agentur: „Unser Erfolg basiert auf der Vielfalt und Kreativität jedes Einzelnen.“ Die Werbeagentur habe sich in den vergangenen Jahren einen festen Platz in der deutschen Kreativbranche erarbeitet. „Diese Erfolge sind eine große Motivation, auch in Zukunft innovative, kundenorientierte Kampagnen zu entwickeln“, so Baumgartner.