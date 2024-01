Schwabmünchen/Graben

Nach Zusammenstoß von Fahrbahn abgekommen

Eine 21-Jährige kam zwischen Schwabmünchen und Graben mit ihrem Auto ins Rutschen und geriet in den Gegenverkehr.

Zwischen Schwabmünchen und Graben geriet eine junge Frau am Dienstagmorgen in einer S-Kurve in den Gegenverkehr. Nach einem Zusammenstoß blieb ihr Auto liegen.

Am Dienstag kam es auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Schwabmünchen und Graben zu einem seitlichen Zusammenstoß im Begegnungsverkehr. Ein Auto kam dadurch von der Fahrbahn ab und blieb auf der linken Fahrzeugseite liegen. Eine 21-Jährige war um 7.15 Uhr mit ihrem Auto auf der Lechfelder Straße in Schwabmünchen in Richtung Graben unterwegs. Zeitgleich kam ihr ein 26-jähriger Autofahrer aus Graben auf der Kirchbergstraße entgegen. Im Bereich der S-Kurve zwischen den beiden Ortschaften kam die Frau mit ihrem Auto ins Rutschen und geriet auf die Fahrspur des Gegenverkehrs. Dadurch kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug des 26-Jährigen, bevor das Auto der Frau von der Fahrbahn abkam und dort auf der linken Fahrzeugseite liegen blieb. Beide Unfallbeteiligten wurden vor Ort vom Rettungsdienst untersucht, benötigten aber keine weitere ärztliche Behandlung. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf 10.000 Euro geschätzt. (AZ)

