Polizei-Kontrollen: Trotz Alkohol im Blut am Steuer

Die Schwabmünchner Polizei kontrollierte am Wochenende Autofahrer, die Alkohol getrunken hatten.

Einen Wert von 1,38 Promille zeigte das Testgerät an: Beamte der Polizei Schwabmünchen kontrollierten Freitagnacht gegen 23 Uhr einen 74-Jährigen, der mit einem Elektroroller auf der Wittelsbacher Straße in Schwabmünchen unterwegs war. Wenig später wurde in Graben auf der Kreisstraße A22 ein Auto zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten. Dabei bemerkte der kontrollierende Beamte bei dem 18-jährigen Fahrer typische Symptome, die auf einen zurückliegenden Drogenkonsum schließen ließen.

Am Sonntag unterbanden die Beamten eine weitere Alkoholfahrt. Gegen 22.50 Uhr kontrollierte eine Streife einen 34-Jährigen, bei dem sie Alkoholgeruch feststellte. Ein Atemalkoholtest ergab im Anschluss einen Wert von 1,3 Promille. In allen Fällen wurde die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Die Fahrer müssen mit Anzeigen rechnen. (AZ)