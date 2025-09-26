Das Programm beim Michaelimarkt 2025 in Schwabmünchen im Überblick

Dieses Wochenende wird in Schwabmünchen der Michaelimarkt gefeiert: Im Festzelt jagt ein Höhepunkt den nächsten. Auch außerhalb gibt es ein großes Programm.

Der Schwabmünchner Michaelimarkt 2024 in Bildern Icon Galerie 67 Bilder Tausende Besucher strömten über die Marktmeile. Am Abend wurde dann im Bierzelt gefeiert

Zum ersten Mal in der Geschichte des Schwabmünchner Michaelimarkts bildet ein großer Festumzug den Auftakt zum langen Wochenende. Die Idee dazu hatte Festwirt Thomas Kempter. Marktmeister Felix Kraus nahm sie auf und war erfolgreich. 600 Umzugsteilnehmer aus rund 30 Vereinen haben sich gemeldet. Am Donnerstag um 18 Uhr werden sie sich vom Schrannenplatz auf den Weg zum Festzelt machen. Angeführt wird der Umzug von der Ehrenkutsche mit Bürgermeister Lorenz Müller, der Landtagsabgeordneten Carolina Trautner und Landrat Martin Sailer. „Ich hoffe, dass viele den Umzug am Straßenrand begleiten“, sagt Müller. Im Zelt folgt dann der Bieranstich – zum ersten Mal am ersten Tag des Volksfests.

Mehr Händler beim Markt

Neben der Organisation des Umzuges hatte Felix Kraus in diesem Jahr ein wenig mehr zu tun als zuletzt. „Wir haben die Zusage von rund 130 Verkaufsständen“, berichtet er. Im Vorjahr waren es knapp 100. „Neben einigen neuen Ständen profitieren wir vor allem von Händlern, die vergangenes Jahr auf der Dult in Augsburg waren und jetzt wieder zurückgekehrt sind“, sagt Kraus. So wird es von Samstag bis Montag ein breit gefächertes Angebot auf der fast einen Kilometer langen Marktstrecke geben. Es reicht von verschiedensten Textilien über Spielwaren, Haushaltsartikel und Lebensmitteln nahezu aller Art. Natürlich gibt es auch ein reichhaltiges Angebot an verschiedenen Imbissen. Die Stände haben Samstag bis Montag von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Was auf dem Festplatz los ist

Auf dem Festplatz sorgen viele Fahrgeschäfte für Spaß. Für die Kleinen stehen mehrere Kinderkarusselle bereit, dazu gibt es den Kettenflieger, einen Autoscooter, den Musikexpress und das „Happy Monster“, besser als „Krake“ bekannt. Schießbuden und Losstände runden das Angebot ab. Für kleine Besucher organisiert der TSV Schwabmünchen am Samstag und Sonntag zum Kasperltheater ins Lech-Wertach-Probenzentrum ein.

Oldtimertreffen in der Fuggerstraße

Zusätzlich zum Markt ist die Fuggerstraße am Sonntag Schauplatz eines Oldtimer-Treffens. Die „Freunde alter Fahrzeuge“ haben Fahrer von Autos, die vor 1995 gebaut wurden, nach Schwabmünchen geladen. So werden ab 10.30 Uhr wieder unzählige Perlen die Straße säumen. Von 12.30 bis 17.30 Uhr ist zudem verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt.