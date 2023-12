Großer Klamauk auf der Bühne des Kunstvereins

Die Theatergruppe des Kunstvereins Schwabmünchen spielt eine französische Kultkomödie, bei der einiges aus dem Ruder läuft.

So viel Verrücktes auf einmal auf der Theaterbühne - und das zur Weihnachtszeit: So etwas gibt es wohl selten. Beim Kunstverein Schwabmünchen schon: „Da graust sich der Weihnachtsmann“, heißt das neue Stück.

Es geht zurück auf ein Theaterstück der Schauspielgruppe Le Splendid von 1979. Daraus wurde später in Frankreich eine Filmkomödie. Sie wurde so beliebt, dass viele Zuschauer, die mit den notwendigen Requisiten des Films ausgestattet sind, die Szenen mitspielen. In Deutschland ist das Stück weitgehend unbekannt. Alfred Vogler, Leiter der Theatergruppe des Kunstvereins Schwabmünchen, grub es trotzdem aus, ließ es von seiner Frau Mechthild übersetzen und brachte dies, an seine eigenen Gegebenheiten angepasst, in der Vorweihnachtszeit auf die Bühne.

Der Abend endet im Chaos

Das Stück, von Vogler mit „der Weihnachtsmann ist ein Drecksack“ betitelt, spielt in Paris. Dort geht es turbulent zu. Im Apartment einer „Telefonseelsorge“ läuft einfach alles aus dem Ruder. Es kommen jede Menge irre Anrufe und ungebetene verrückte Gäste. Sie verwandeln den Abend in ein Chaos, an dem sich auch die vermeintlichen „Seelsorger“ kräftig beteiligen. Vogler lässt allerdings den Inhalt wesentlich gnädiger enden wie im französischen Original, bei dem alle Menschen im Apartment durch eine Explosion umkommen. Vogler machte aus der Vorlage totalen Klamauk, der das Publikum begeisterte.

Ernsteres Stück im Frühjahr

„Nachdem wir zuletzt an Weihnachten etwas Ernsthaftes gespielt haben, wollten wir heuer einen Kontrapunkt setzen“, so Vogler. Das nahmen die elf Akteure des Stücks plus die acht vor und hinter der Bühne gerne an und hatten bei den Proben über Monate viel Spaß. Wie immer bei den Kunsthaus-Aufführungen stach neben anderen Jürgen Reichardt als Hauptfigur durch seine Schauspielkunst heraus. Kaum ist das „Weihnachtsstück“ vor dreimal ausverkauftem Haus erfolgreich über die Bühne gebracht, denkt Vogler mit seinen Mitstreitern über die Aufführung im Mai nach: „Die Tendenz geht wieder zu etwas Ernsthaften. Mal sehen, wofür wir uns entscheiden.“

