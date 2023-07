Schwabmünchen

Polizei bricht bei Großeinsatz in Schwabmünchen Wohnungstüren auf

In der Taubentalstraße in Schwabmünchen sammeln sich am Donnerstag viele Fahrzeuge der Polizei, die Einsatzkräfte ziehen Richtung Stadtmitte. Was bisher bekannt ist.

Am Donnerstag ist es ein Schwabmünchen zu einem größeren Einsatz der Polizei gekommen. Am späten Vormittag sammelte sich eine große Anzahl an Einsatzfahrzeugen in der Taubentalstraße. Die Beamten rückten später geschlossen in Richtung Stadtmitte ab. Nach Zeugenaussagen kam es an mindestens zwei Punkten innerhalb des Stadtgebiets zu einem polizeilichen Zugriff. Dabei wurden nach ersten Erkenntnissen unserer Redaktion Wohnungstüren aufgebrochen und Personen verhaftet. Was hinter dem Einsatz steckt, möchte die Polizei noch nicht kommentieren und verweist auf die laufenden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen bekannt sind.

