Bei dieser schwäbischen Künstlerin werden Tomatenwurzeln zu Pinseln

Plus Die Künstlerin Alexandra Vassilikian öffnet ihr Atelier auf Schloss Guggenberg und zeigt, wie und mit was sie arbeitet.

Alexandra Vassilikian ist nicht nur eine der bedeutendsten schwäbischen Künstlerinnen. Sie ist auch eine leidenschaftliche Gemüsegärtnerin. Jedenfalls hat sie eine Vorliebe für alte Tomatensorten. Nicht nur wegen der reifen Früchte. Auch wegen der Wurzeln, die sie trocknet und dann als Pinsel verwendet.