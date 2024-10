Guter Wein und gute Laune

Blauer Himmel, ein paar Wölkchen am Himmel und angenehme Temperaturen - die Werbegemeinschaft Schwabmünchen hat bei der Terminauswahl fürs Weinfest alles richtig gemacht. Kein Wunder, dass Annika Bast, Projektmanagerin der Werbegemeinschaft schon kurz nach dem Auftakt des Weinfestes mit der Sonne um die Wette strahlte. „Ein Traum, das Wetter“, freut sie sich. Und die Freude durfte sie mit den tausenden Besuchern, die das Event nach Schwabmünchen zog teilen.

Eine gute Pizza und ein feines Glas Wein - so lies sich der Sonntag in Schwabmünchen genießen.

Schnell füllte sich die gesperrte Innenstand und an manchem Stand waren phasenweise die Sitzplätze rar - vor allem, wenn sie im Sonnenlicht lagen. Die Besucher schlenderten von Norden, dort war unter anderem das Technische Hilfswerk (THW), über die Fuggerstraße in den Süden, wo Autos, italienisches Essen und Live-Musik der Band „Milksnitte“ das Ende der „Flaniermeile“ darstellten. Und dazwischen war einiges geboten. Zahlreiche Wein-Stände nahmen das Thema des Tages auf, doch auch weitere Getränkevarianten rundeten das Angebot ab. Dabei wurde nicht nur an den Durst der Besucher gedacht, auch das Speisenangebot war breit gefächert, sodass jeder auf seine Kosten kam.

Beim Weltladen gab es - passen für die Fairtrade-Stadt Schwabmünchen - fair gehandelten Wein. Und der fand wie immer großen Anklang.

Rund um den Stadtplatz war ebenfalls viel los, neben dem kulinarischem Angebot gab es ein Karussell für die Kinder, während sich die Eltern in der Sonne entspannen konnten. Nur ein paar Meter weiter unterhielt das „Duo Hautnah“ die vorbeischlenderten Menschen - falls sie zum Schlendern kamen. Denn das Weinfest erwies sich erneut als „Ort der Begegnung“, was unzählige Grüppchen beweisen, in denen die Besucher für einen kurzen „Ratsch“ stehenbleiben.

Beim Weinfest trifft man sich - überall gab es kleine Gruppen zu sehen, die für einen „Ratsch" zusammen standen.

Tausende Besucher strömten bei bestem Herbstwetter zum Schwabmünchner Weinfest in die Innenstadt.

Mit unterwegs war auch Schwabmünchens zweiter Bürgermeister Josef Alletsee, der den Tag ebenfalls genoss. „Es ist super was hier los ist. Vor allem das Wetter ist natürlich perfekt“, freute er sich und schlenderte gut gelaunt weiter. Gute Laune hatte auch Gerhard Birkle am Stand des Lions Club, auch wenn er viel zu tun hatte. Das Motiv auf deren Adventskalender stammt von ihm und so durfte er unzählige Kalender signieren.

Gefragter Mann: Gerhard Birkle durfte unzählige Adventskalender des Lionclubs signieren, da das Motiv von ihm stammt.

Sonntags gemütlich shoppen - auch das war beim Weinfest möglich

Dabei kamen die Besucher nicht nur zum Schlemmen und Genießen nach Schwabmünchen. Da zudem verkaufsoffener Sonntag war, nutzten viele die Gelegenheit, die Geschäfte entlang von Fugger- und Luitpoldstraße zu besuchen und abseits des werktäglichen Trubels einzukaufen. Ein rundum gelungener Tag, wie auch Annika Bast bilanziert. „Es war schön, das Wetter war schön. Ich bin glücklich und zufrieden. Die Stimmung war toll, die Besucher haben auf der Straße getanzt, was will man mehr“, freut sich die Projektleiterin der Werbegemeinschaft über ihr erstes Weinfest.

Leckerer Käse und guter Wein passen immer perfekt zusammen.

So lässt sich der Sonntag in Schwabmünchen beim Weinfest genießen.

An vielen Ständen gab es Wein auch mal in „kleiner Dosis" zum probieren.

Einen schönen Tag muss man natürlich auch mit einem Erinnerungsfoto festhalten.