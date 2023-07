Diskussion im Bauausschuss: Haben die Wärmeleitungen noch Platz im Boden?

Plus Für das Gebiet nördlich der Krumbacher Straße in Schwabmünchen wurde im Bauausschuss eine neue Planung vorgestellt. Jetzt soll ein weiterer Punkt geprüft werden.

Eine größere Diskussion startete in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses über die neue Planung zur Sanierung des Gebietes nördlich der Krumbacher Straße. Dort sollen Bachstraße, Bauerngasse und Glasbühlweg saniert werden. Reparaturen oder die Erneuerung von Stromleitungen, Glasfaser, Wasserleitungen und Abwasserkanäle sind ebenfalls notwendig. Miriam Kothe vom Tiefbauamt stellte vor mehreren Monaten die erste Planung mit oberirdischen Grüninseln, gepflasterten Bereichen auf der Straße und einigen Parkplätzen vor. Kostenpunkt damals: rund 1,8 Millionen Euro.

Doch dann riss eine hohe Gewerbesteuerrückzahlung ein Loch in die Stadtkasse und alle Vorhaben mussten erneut auf Einsparpotenzial überprüft werden. Miriam Kothe stellte nun die "Sparvariante" mit gut 1,6 Millionen Euro im Ausschuss vor. Die Straßen sollen nur mehr asphaltiert werden, auf teures Pflaster wird verzichtet, zudem sollen die Grüninseln wegfallen, sehr zum Missfallen der Anwohner, die sich im Anschluss der Sitzung äußerten. "Überall ist die Rede von Klimawandel, überhitzten Städten und Bodenversiegelung und jetzt streicht man Grüninseln. Das verstehen wir nicht", sagten sie im Gespräch mit unserer Zeitung.