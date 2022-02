Schwabmünchen

vor 17 Min.

Hallenbad, Kindergärten und Co.: Hier investiert Schwabmünchen

Unter anderem in den Neubau des Kindergartens St. Anna in der Römerstraße investiert die Stadt heuer. Die Gesamtkosten belaufen sich auf etwa 7,5 Millionen Euro.

Plus 24 Millionen Euro will Schwabmünchen in diesem Jahr investieren. Welche Vorhaben die Stadt heuer angeht und was sie kosten.

Von Carmen Janzen

Der insgesamt gut 24 Millionen Euro schwere Vermögenshaushalt, den Stadtkämmerer Bernhard Jauchmann in der aktuellen Sitzung des Finanzausschusses am Dienstagabend vorlegte, zeigt auf, in welche Projekte Schwabmünchen heuer investiert, was sie kosten und wie viel Schulden die Stadt dafür machen muss. "Es ist der allerhöchste Haushalt, den wir je besprochen haben", sagte Bürgermeister Lorenz Müller.

