Schwabmünchen

vor 32 Min.

Kommt die Wärme fürs Hallenbad-Wasser auf Rädern?

Plus Abwärme vom Lkw könnte künftig dafür sorgen, dass im Schwabmünchner Hallenbad die richtige Temperatur herrscht. Wie das funktioniert und wie hoch die Kosten sind.

Von Carmen Janzen

Die Wärme, die für das neue Schwabmünchner Hallenbad benötigt wird, könnte zu großen Teilen mit dem Lastwagen geliefert werden. Klingt ziemlich futuristisch, wird aber beispielsweise seit Jahren im Lechtalbad in Kaufering so praktiziert. Auch das Bad und das Seniorenheim in Greifenberg sowie das Schulzentrum in Friedberg setzen auf die mobilen Wärmespeicher, die die Abwärme aus Biogasanlagen aus der näheren Umgebung nutzen.

