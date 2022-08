Handballer "krönen" ihre Torschützenkönigin

Gut gelaunt feierten die Schwabmünchner Sportler. Wehmut kommt bei zwei Verabschiedungen auf.

Nach mehreren Jahren Pause haben die Schwabmünchner TSV-Handballer wieder ihr traditionelles Sommerfest gefeiert. Bereits beim Jugend-Beachturnier am Nachmittag tummelten sich ebenso viele Spielerinnen und Spieler sowie Eltern auf dem Gelände. Auch die Abendveranstaltung war sehr gut besucht. Das von Frank Hübenthal, einem der vier neuen Jugendleiter, organisierte Beachturnier der Jugendteams war über vier Stunden eine stimmungsvolle Veranstaltung. In gemischten Teams und zwei Altersklassen wurde um den Turniersieg gespielt. Am Abend feierten die Handballerinnen und Handballer im Innenhof der Grundschule neben der Hans-Nebauer-Sporthalle. Ulli Matthesius und Familie sorgten am Grill für das leibliche Wohl.

Große Erfolge der Saison

Im offiziellen Teil konnte die neue Abteilungsleiterin Nicole Franz unterstützt von Stellvertreter Udo Jakob noch einmal die großen Erfolge der vergangenen Saison Revue passieren lassen und die vielen Meisterteams der Jugend aber auch bei den Frauen vor großer Kulisse ehren. Erstmals gab es auch eine kleine Krönungszeremonie, bei der Lea Lammich als Torschützenkönigin der Frauen Landesliga-Süd ganz offiziell "gekrönt" wurde.

Lars Lammich an der "Wall of Fame"

Etwas Wehmut kam zum Abschluss noch bei zwei Verabschiedungen auf. Mit Manfred Wildegger verlässt ein Urgestein des TSV-Handballs nach über 40 Jahren aufgrund eines schon länger vollzogenen Wohnortwechsels die Abteilung und erhielt neben einem Präsent den verdienten Applaus aller Anwesenden. Mehrfach "Standing Ovations" gab es im Anschluss für Lars Lammich, der inzwischen bereits seine neue Arbeitsstelle beim TV Aldekerk (Nordrhein-Westfalen) angetreten hat.

Udo Jakob (rechts) verabschiedete Trainer Lars Lammich auf dem Sommerfest der Schwabmünchner TSV-Handballer. Foto: Holger Hübenthal

Udo Jakob verabschiedete den so erfolgreichen Trainer, Jugend- und Abteilungsleiter, der eine fraglos sehr große Lücke beim TSV hinterlässt, mit viel Dank und Anerkennung. Zum Abschluss gab es für Lars Lammich dann noch die ultimative Ehrung, nämlich einen Platz an der "Wall of Fame" in der Hans-Nebauer-Halle. (AZ)