Handballerinnen feiern Aufstieg in die Bayernliga

Plus Es ist geschafft: Mit einem Sieg in Kissing machen die Schwabmünchner Handballerinnen den Aufstieg perfekt.

Die Fans zählten die letzten Sekunden herunter, die Schlusssirene war nur noch zu erahnen, dann stürmte die komplette Schwabmünchner Bank das Spielfeld und das gesamte Team war für einige Zeit nur noch ein großer, gelb-blauer Berg. Mit einem 34:26-Erfolg beim Kissinger SC machten die Handballerinnen des TSV den Titel in der Landesliga perfekt und erfüllten sich den großen Traum vom Bayernligaaufstieg.