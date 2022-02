Handelsprofi kommt zur Mercedes-Gruppe Medele-Schäfer

Plus Richard Stadler steigt bei Medele-Schäfer und Autohaus Allgäu ein. Der neue Teil der Geschäftsführung bringt viel Erfahrung mit.

Seit Mitte Februar ist Richard Stadler an Bord der Geschäftsführung bei Medele-Schäfer und Autohaus Allgäu und verstärkt das Führungsteam um Peter Schäfer und Johannes Medele. Er leitet unter anderem die Autohaus-Allgäu-Betriebe sowie die Nutzfahrzeugsparte der gesamten Firmengruppe Autohaus Allgäu.