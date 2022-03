"Schwabmünchen steht wirklich gut da": Stadtrat beschließt Rekordhaushalt

Plus Der Schwabmünchner Stadtrat hat den Haushalt mit einem Volumen von 62,4 Millionen Euro abgesegnet. Wofür die Stadt ihr Geld ausgibt und wo es herkommt.

Auf etwa 700 Seiten hat Schwabmünchens Stadtkämmerer Bernhard Jauchmann wieder akkurat aufgelistet, für welche Dinge die Stadt Geld ausgibt und wo es herkommt. Dabei musste er diesmal mit Zahlen hantieren, die in dieser Höhe erstmals im Haushaltsentwurf standen. Mit einem Gesamtvolumen von rund 62,4 Millionen sprengt er alles bislang dagewesene. Die Stadträte sprachen von "schwindelerregender Höhe" (Bernhard Albenstetter) und "einer unheimlichen Zahl" (Hans Pfänder). Zum Vergleich: Noch 2021 lag das Haushaltsvolumen bei circa 55 Millionen Euro, im Jahr 2014 waren es nur 34 Millionen Euro.