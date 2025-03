Haushaltsberatungen: Streichkonzert in zwei Akten

Am Ende werden es wieder mehr als 60 Millionen sein, das ist jetzt schon klar. Wenn am 8. April der Schwabmünchner Stadtrat den Haushalt der ehemaligen Kreisstadt beschließt, dürfte dessen Volumen wohl ungefähr dem des Vorjahres - rund 65 Millionen Euro - entsprechen. Mit einem gravierenden Unterschied: Im Vorjahr musste der Vermögenshaushalt, also der Haushaltsteil, der die Investitionen der Stadt regelt, dem Verwaltungshaushalt unter die Arme greifen. In diesem Jahr fließt das Geld wieder den üblichen Weg, die Zuführung fließt vom Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt. Vor den ersten Beratungen waren da zwei Millionen Euro eingeplant. In einer mehrstündigen Sitzung wurden am Ende viele kleine und mittlere Ausgabeposten korrigiert und auch der Personalkostenansatz reduziert. Zudem wurde die erwartete Gewerbesteuersumme erhöht. Am Ende konnte der Zuführungsbetrag um 1,4 auf 3,4 Millionen Euro erhöht werden. Schon vor den Beratungen hatten Kämmerei und Verwaltung um Bernhard Jauchmann den Verwaltungshaushalt um rund 1,2 Millionen Euro verschlankt.

Auch bei den Investitionen wird der Rotstift angesetzt

Lehrschwimmbad, Altes Rathaus, Jugendzentrum und vieles mehr. Die Investitionen im Vermögenshaushalt sind immens. Aber auch hier gab es nach den Anmeldungen der einzelnen Stellen schon vor der Beratung eine Kürzung von acht Millionen Euro. „Das betraf vor allem den Bereich Tiefbau, Wasser und Abwasser. Da konnten viele Projekte nach hinten geschoben werden, da wir diese zeitlich nicht stemmen können“, teilt Stadtkämmerer Bernhard Jauchmann mit. Auch in der Beratung des Stadtrates kam weiteres Einsparpotenzial zutage. So konnten die Baukosten der Singold-Brücke in der Weberstraße oder die Sanierung der Einmündungen in die Staatsstraße 2027 um ein Jahr verschoben werden, weil beide Maßnahmen noch nicht fertig geplant sind. In der Summe sorgten die Einsparungen dafür, dass die geplante notwendige Kreditaufnahme von rund zwei auf 1,2 Millionen Euro gesenkt werden kann. Ob diese wirklich benötigt wird, ist offen. Denn im Vorjahr war die geplante Kreditsumme deutlich höher, am Ende musste jedoch kein Geld aufgenommen werden.

Der Kämmerer zeigt sich mit dem Entwurf zufrieden

Nach langen Beratungen im Rat und noch längerer Vorbereitung in der Verwaltung ist Stadtkämmerer Bernhard Jauchmann mit dem nun zur Abstimmung stehenden Haushalt zufrieden: „Aus Sicht der Verwaltung ist damit ein solider Haushalts-Entwurf gelungen, mit dem man unter den gegebenen Umständen zufrieden sein kann. Allerdings darf man nicht vergessen, dass im Haushalt 2025 auch größere Einmaleffekte wie Erlöse aus Grundstücksverkäufen und Anderem enthalten sind, die so in Zukunft nicht jedes Jahr wieder zu erwarten sind.“