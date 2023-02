Heckscheibe beschädigt

Ein Schaden von etwa 650 Euro ist am Freitag in Schwabmünchen entstanden, als die Heckscheibe eines geparkten Autos beschädigt wurde.

Die Heckscheibe eines weißen Hyundai i20 ist am Freitag zwischen 10 und 12 Uhr in Schwabmünchen beschädigt worden. Dabei ist laut Polizei ein Schaden von etwa 650 Euro entstanden. Die Besitzerin hatte ihr Auto zu diesem Zeitpunkt am Schrannenplatz, direkt nach der Einmündung in die Ferdinand-Wagner-Straße rechts in einer Parkbucht abgestellt. (AZ)