Heiß auf Eis: Was es um Schwabmünchen an neuen Sorten gibt

Eisdielen haben, wie die gesamte Gastronomie, schwere Zeiten hinter sich. Doch wenn die Sonne lacht, hellen sich auch die Mienen der Betreiber auf. Was ist heuer neu im Angebot?

Fragt man nach dem Eistrend in dieser Saison, so lautet die Antwort fast überall kurz und bündig: "Alles." Einen bestimmten Trend können die Besitzerinnen und Besitzer der Eisdielen im Landkreis in diesem Jahr nicht ausmachen. Vor allem die Klassiker seien weiterhin gefragt. Allen voran Vanilleeis und Fruchteis. Aber auch alle anderen Sorten, wie Stracciatella oder Schokolade würden weiterhin sehr gut laufen.

Im Bobinger Eiscafé Lazzaris kristallisieren sich laut Besitzer Augusto Lazzaris zwei neue Sorten als Renner heraus. Da ist zum Beispiel das Popcorn-Eis. Es wird aus echtem Popcorn und Karamell hergestellt. "Das andere neue Eis ist speziell für Kinder. "Paw Patrol" nennt sich die Kreation. Die Besonderheit: Es ist blau. Doch Lazzaris erklärt: "Bei uns werden weder künstliche Farbstoffe noch Konservierungsmittel eingesetzt. Die blaue Farbe kommt von einem azurblauen Auszug der Spirulina-Alge." Wo sich alle Eisexperten im Landkreis einig sind - Eismachen sei sowohl Handwerk als auch Kunst. Die Kunst sei, aus den Rohstoffen das maximale Geschmackserlebnis herauszuholen. "Grundsätzlich kann man aus jeder Frucht Eis machen. Doch man muss genau den Wasser- und Zuckergehalt kennen." Nur wer die Tricks beherrsche, schaffe es am Ende, den oft zarten Fruchtgeschmack auch ins Eis zu bringen. Das Wichtigste bei der Eisbereitung sei die Hygiene. Deshalb lasse man nur ganz wenige Personen ins Eislabor, so Augusto Lazzaris.

"Eismachen ist Kunst und Handwerk zugleich"

Ähnliches sagt auch Sebastiano Maesano vom Dinkelscherber Eiscafé "La Gelateria". Auch hier freut man sich, dass nach dem verregneten Frühjahr endlich die Sonne scheint. "An den Pfingstfeiertagen lief das Geschäft sehr gut", so Maesano. Auch in Dinkelscherben tut man sich schwer damit, einen Trend zu erkennen. "Unsere Sorten laufen alle sehr gut." Besonders die Fruchtsorten Brombeere und Heidelbeere. Zwei neue Eiskreationen hat man sich in Dinkelscherben auch einfallen lassen. Ab sofort gibt es die Sorte Salzkaramell und ein Limoncello-Eis.

Jessica Bulla hat zusammen mit ihrem Mann Alfio erst vor wenigen Monaten ihre Eisdiele "Jessica" in Königsbrunn eröffnet. Foto: Elmar Knöchel

Besonderen Mut bewiesen hat das Ehepaar Jessica und Alfio Bulla in Königsbrunn. Als sie ihre Eisdiele "Jessica" vor ein paar Monaten eröffneten, gab es bereits die große Baustelle in der Königsbrunner Hauptstraße. Mittlerweile befinden sich die Arbeiter genau vor der Terrasse der Eisdiele. Doch Jessica Bulla ist zufrieden: "Seit das Wetter wieder schön ist, kommen auch die Gäste. Trotz Baustelle." Da das ihre erste Saison sei, könne sie noch nicht sagen, was zum Trendeis werden könnte. Aber die Sorten, die sie anbieten würden, seien alle gleichermaßen beliebt.

In Gersthofen gibt es ausgefallene Varianten

Im Eiscafé Tropical in Gersthofen setzt man auf ausgefallenere Varianten. Hier gibt es ein Mohn-Marzipan-Eis, genauso wie eines aus Kürbiskernen. Eine Neuheit sei das Zitronen-Basilikum-Eis. Dieses sei bereits sehr beliebt, sagt Eisexperte Silvan Daniel Lora. Bei seinem "Mais-Eis" seien die Kunden dagegen zurückhaltender. "Das können sich viele nicht vorstellen, dass man aus Mais ein schmackhaftes Eis machen könne. Natürlich stellt auch er sein Eis komplett selbst her. Allerdings setzt er - im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen - nicht nur auf frische Früchte, sondern auch auf Tiefkühlware. "Es gibt Früchte, da sind Farbe und Geschmack bei Tiefkühlung einfach besser."

Auf eine gute Saison freut man sich in der "Bar al Centro" in Schwabmünchen. Wie in den anderen Eisdielen auch kann die Inhaberin Emanuel Dell-Asta bisher noch keinen besonderen Trend erkennen. "Die Menschen freuen sich einfach, wieder unbeschwert ein gutes Eis schlecken zu können." Bei ihren besonderen Kreationen verweist sie auf das "Schwabmünchen-Eis". Es wird aus Vanille, Amarena und Mandel gemacht.

Die Kugel Eis kostet fast überall 1,50 Euro. Das liege an den Preissteigerungen bei den Rohstoffen und dem Strom.