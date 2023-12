Interview

Helmfried von Lüttichau: "Mein Traum ist es, ein Rockstar zu sein"

Plus Helmfried von Lüttichau, bekannt als Hansi Staller aus der Fernsehserie Hubert und Staller, kommt mit seinem Soloprogramm ".plugged" nach Schwabmünchen. Wir haben mit ihm gesprochen.

Von Elmar Knöchel

Herr von Lüttichau, Ihr Soloprogramm heißt "plugged". Ist das eine Anspielung auf die unplugged-Konzerte vieler Rockstars?



Helmfreid von Lüttichau: Das ist im weitesten Sinne wirklich ein Wortspiel. Auf jeden Fall heißt es, dass eine E-Gitarre angestöpselt wird. Die E-Gitarre ist in meinem Leben sowas wie ein Symbol für Freiheit und Rebellion. Ich kriege heute noch Herzklopfen, wenn ich in einem Gitarrenladen stehe und die vielen E-Gitarren an der Wand hängen sehe.

Was erwartet denn das Publikum in Ihrem neuen Soloprogramm?



v. Lüttichau: Man kann mich auf jeden Fall besser kennenlernen, wenn man das möchte. Der Abend ist teilweise autobiografisch und natürlich gibt es etwas zu lachen. Auch über mich. Eine Dame hat mal nach einem Auftritt zu mir gesagt, dass sie schon lange nicht mehr so viel gelacht habe, das fand ich doch ein schönes Feedback.

