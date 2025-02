Herausragende künstlerische Leistungen gesucht

Der Kunst- und Kulturpreis der Stadt Schwabmünchen wird dieses Jahr für herausragende Leistungen im Bereich der Bildenden Kunst – Malerei, Grafik, Fotografie, Bildhauerei/Plastik – verliehen. Bürgermeister Lorenz Müller ist sich sicher, dass es in diesem Bereich ein breites Spektrum an hervorragenden Künstlerinnen und Künstlern gibt. Dies belegten unter anderem die zahlreichen Ausstellungen in Museum und Galerie der Stadt Schwabmünchen. Der Preis wird durch die Raiffeisenbank Schwabmünchen-Stauden mit 2000 Euro ausgestattet. Zusammen mit dem Kunst- und Kulturpreis kann auch ein Förderpreis, dotiert mit 500 Euro, vergeben werden.

Der letzte Kunst- und Kulturpreis im Jahr 2021 im Bereich der Bildenden Kunst wurde an Rudolf Zimmermann verliehen, der Anerkennungspreis an Rita Maria Mayer. Vor zwei Jahren wurde der Preis in den Bereichen Musik, Literatur und Darstellende Kunst an das Rocky-Knauer-Quintett verliehen, der Förderpreis ging an den Kammerchor Schwabmünchen.

Vorschlage ab sofort einreichen

Vorschläge zur Verleihung des Kunst- und Kulturpreises 2025 können ab sofort mit den notwendigen Angaben wie Werdegang und Bilder von drei einzureichenden Werken bis spätestens 30. April, 12 Uhr, an die Stadtverwaltung geschickt werden. Die vollständigen Ausschreibungsunterlagen sind auf der Website www.schwabmuenchen.de/kunst-und- kulturpreis zu finden oder können telefonisch unter der Nummer 08232/9633-181 angefordert werden. (AZ)