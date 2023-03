Bei Herzbube Daniel macht das Spenderherz Probleme

Plus Beim fünf Jahre alten Daniel aus Schwabmünchen stellen die Ärzte eine chronische Abstoßungsreaktion fest. Mutter Diana Dietrich sagt: "Das hat er nicht verdient".

Es gibt schlechte Nachrichten über den Gesundheitszustand des fünf Jahre alten Daniel aus Schwabmünchen, der seit knapp zwei Jahren mit einem Spenderherz lebt. Besser bekannt ist er unter dem Namen Herzbube Daniel. "Unser Ergebnis von der Herzkatheter-Biopsie aus der Uniklinik Großhadern ist gekommen. Es ist leider nicht so, wie wir es uns gewünscht haben. Bei Daniel wurde bei der Biopsie eine chronische Abstoßung festgestellt", berichtet Mutter Diana Dietrich aufgelöst mit Tränen in den Augen auf Instagram. Daniel muss nun mehrere Tage hoch dosiert Cortison einnehmen, um den Prozess aufzuhalten. Anfang der Woche hat die Behandlung begonnen. Daniel nimmt das Medikament problemlos. Wäre es anders gewesen, hätte er wieder für einige Tage ins Krankenhaus gemusst, um es über eine Infusion zu erhalten.