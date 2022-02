Herzbube Daniel hat sich mit Corona infiziert

Plus Seit Dienstag ist der herztransplantierte Daniel aus Schwabmünchen wegen einer Corona-Infektion wieder im Krankenhaus in München. Wie es ihm geht.

Der kleine Daniel ist wieder im Krankenhaus. Er hat sich mit Corona infiziert. Bereits vor Wochen belastete den Bub ein Keim, dann ein Magen-Darm-Virus und nun ist er an Covid-19 erkrankt. Das kann für den vier Jahre alten Buben, der erst im Juni 2021 ein Spenderherz transplantiert bekam, gefährlich werden. Ein Schnelltest sei positiv gewesen, und Daniel habe Symptome wie Husten und angestrengte Atmung. Das teilte Mutter Diana Dietrich am Dienstagnachmittag auf Facebook und Instagram mit.