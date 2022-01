Herzbube Daniel ist gesund und glücklich: "Uns geht es richtig gut"

Plus Vor einem guten halben Jahr bekam der kleine Daniel aus Schwabmünchen ein Spenderherz. Wie es dem Bub heute geht.

Daniels Fotos, die uns seine Mutter Diana Dietrich am Dienstag geschickt hat, sehen nach einem Happy End aus: Der Bub tobt im Bällebad, erkundet den Schnee, spielt mit anderen Kindern und feiert zu Hause in Schwabmünchen Geburtstag. Nichts Besonders, mag sich der Betrachter beim ersten Blick auf die Bilder denken. Daniel lebt eine normale Kindheit. Doch eine Selbstverständlichkeit ist das nicht, denn vor gut einem halben Jahr hat der mittlerweile Vierjährige nach einem langen Leidensweg im Krankenhaus ein Spenderherz transplantiert bekommen.