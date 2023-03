Hier baut die Stadt Schwabmünchen neue Bushaltestellen

Wo in Schwabmünchen die Baustellen entstehen und welche Folgen damit für Autofahrer verbunden sind.

Der AVV will künftig sein Angebot (nicht nur) in Schwabmünchen ausbauen und integriert unter anderem den Schulbusverkehr in den Linienverkehr, auch eine neue Linie, die 720er, entsteht. Deshalb sind weitere Haltestellen im Stadtgebiet nötig. Die ersten, die nun ausgebaut werden sollen, waren Thema in der aktuellen Sitzung des Bauausschusses.

Sowohl am Schulzentrum im Breitweg als auch am neuen Kindergarten St. Anna an der Römerstraße sind momentan zusätzliche Haltestellen vorgesehen. Die Linie 720 soll durch Mittelstetten, zum Kindergarten St. Anna, dann über das Wohngebiet "Breitlehen" zum Bahnhof führen.

Miriam Kothe vom Tiefbauamt stellt die Pläne vor

Die Leiterin des Tiefbauamtes, Miriam Kothe, stellte die Pläne für die beiden Bushaltestellen vor. An der Römerstraße/Ecke Töpferstraße entstehen zwei Kasseler Hochbords, das sind 30 Zentimeter hohe Bordsteine, die einen barrierefreien Einstieg in die Busse ermöglichen. Da der AVV in der Nähe der Haltestellen einen sicheren Straßenüberweg wünscht, wird zudem eine erhöhte Straßenverengung vorgesehen, die übergangsweise mit mobilen Elementen erstellt werden soll. Zudem ist ein Parkverbot in diesem Bereich nötig. "Die Straßenverengung ist durch das Parkverbot kein Nachteil für den fließenden Verkehr", so Miriam Kothe. Denn aktuell sei es auch nicht möglich, dass im Begegnungsverkehr zwei Autos aneinander vorbeifahren, wenn an den Straßenseiten Autos parken. Einer müsse stets warten.

In diesem Bereich der Römerstraße in der Nähe der Einmündung zur Töpferstraße (links) – soll eine Bushaltestelle entstehen. Foto: Christian Kruppe, Archiv

Die zweite zusätzliche Haltestelle entsteht am Breitweg oberhalb des Schulzentrums an der kleinen Busausfahrt (nördlich von der Straße Richtung Stadthalle und Parkplatz) und auf der gegenüberliegenden Seite, dort wo momentan bereits ein Haltestellenschild steht. "Das ist die einzig vernünftige Möglichkeit, damit die Fahrgäste sicher aussteigen können", begründet Kothe. Auf der einen Seite können sie Richtung Schule durch den Tunnel laufen, ohne die Straße überqueren zu müssen, auf der anderen Seite kann auf dem Gehweg gelaufen werden. Auch dort werden die barrierefreien Hochborde gebaut. Ob zwölf Meter oder 18 Meter lang, ist noch unklar.

Auch in der Näher dieser Haltestelle ist laut AVV ein gesicherter Übergang nötig. Die Straßenbreite lässt dort allerdings nur einen Straßenteiler zu. Also eine kleine Verkehrsinsel mittig auf der Fahrbahn. Sie soll weiter südlich beim gelben Wohnblock im Breitweg stehen, dort führt ein kleiner Weg Richtung Peter-Dörfler-Straße und Rewe, der gerne als Schulweg genutzt wird.

Parkverbot im Breitweg kommt

Durch die Verkehrsinsel soll auch der Radverkehr neu geleitet werden, sodass es an der Ecke zum kleinen Weg zu weniger Unfällen kommt. Konkret schlug Kothe vor, die Radler, die auf dem Breitweg geradeaus Richtung Friedhof fahren, auf der Straße zu belassen, ohne sie auf den Geh- und Radweg zu lenken. Ob es sinnvoll ist, vor der verengenden Verkehrsinsel auch noch Radfahrer auf die Straße zu schicken, darüber zweifelten einige Ausschuss-Mitglieder, unter anderem Michael Großmann (Freie Wähler). Ein zeitnaher Vor-Ort-Termin soll nun Klarheit bringen.

Für Autofahrer wird auch in diesem Bereich künftig ein Parkverbot gelten, um den Begegnungsverkehr zu erleichtern. Gerade auf dem Streifen vor dem ehemaligen Dönerladen (das Haus ist mittlerweile angerissen worden), wird gerne geparkt. Das wird in Zukunft dann mehr möglich sein.

Zweiter Bürgermeister Josef Alletsee regte an, im Zuge der Haltestellenneubauten mit den Hochborden, auch die Haltestelle am Bahnhof barrierefrei zu gestalten.