Hier gibt es Tickets für eine Wunschveranstaltung im neuen Jahr

Das neue Veranstaltungsprogramm der Buchhandlung Schmid ist da – mit Kabarett, Lesungen und Konzerten. Leser können Karten für einen Termin ihrer Wahl gewinnen.

Mit dem Format "Bookshop Live" bringt die Buchhandlung Schmid auch im neuen Jahr wieder bekannte Musiker, Kabarettisten und Autoren an verschiedene Spielstätten nach Schwabmünchen und Langerringen. „Neu ist, dass erstmals seit Corona Veranstaltungen wieder in der Buchhandlung stattfinden können“, sagt Inhaber Hans Grünthaler. Leserinnen und Leser können sich ihre Lieblingsveranstaltung von Januar bis Mai 2024 aussuchen und Karten gewinnen. Ein Terminüberblick.

Stefan Zinner und Peter Bichler bringen Musik-Kabarett vom Feinsten nach Schwabmünchen. Foto: Alessandra Schellnegger

Die Kultveranstaltung, die es nur zum Jahresanfang gibt, kommt wieder nach Schwabmünchen: „Rauhnacht“. Stefan Leonhardsberger und Martin Schmid, die Macher von "Da Billi Jean is ned mei Bua", präsentieren einen beispiellosen Kabarett-Thriller. Stefan Leonhardsberger bringt zehn Charaktere, vom einsamen Bauern bis zur senilen Großmutter, im ekstatischen Alleingang auf die Bühne. Er singt, tanzt, geht sich selbst an die Wäsche, während sich eine mysteriöse Geschichte entspinnt, die uns lebhaft vor Augen führt, warum man an Silvester besser zu Hause bleibt. Sein Partner Martin Schmid sorgt als akustischer Bühnenbildner mit Gitarre und Stimme für den Live-Soundtrack. Die Kabarettveranstaltung findet Freitag, 12. Januar, ab 20 Uhr in der Stadthalle Schwabmünchen statt.

Phil Höcketstaller alias Hundling bringt neue Songs nach Langerringen

Auch der Hundling besucht endlich wieder die Region: In seinen humorvoll-tiefgründigen Songs begibt sich der Münchner Songwriter, Gitarrist und Sänger Phil Höcketstaller alias Hundling auf eine Reise von den Giesinger Isarauen hinaus in die große, weite Welt. Da paart sich ein original Münchner Schmäh mit Weltläufigkeit zu einer großen philosophisch-tanzbaren Universalparty. Das Ganze wird mit einem Sound kredenzt, der lässig daherkommt, irgendwo verortet zwischen Folk, Reggae und allerlei Americana. Gute Laune ist garantiert, wenn der Hundling die Songs des neuen Albums „Stravanza di Monaco“ am Samstag, 17. Februar, auf die Bühne im Gemeindezentrum St. Gallus in Langerringen bringt. Beginn ist um 20 Uhr.

Weitere Termine 1 / 15 Zurück Vorwärts Am 7. Januar kommen der stimmgewaltige Dr. Will mit Büffelzahnkette und seine Band The Wizards mit "20 Years Of Voodoo Blues Unplugged" zum Kunstverein Schwabmünchen, Beginn ist um 20 Uhr.

Ein lustiges Abenteuer für Kinder ab sechs Jahren und Erwachsene mit Musik von und mit Stefan Murr und Heinz-Josef Braun können Zuschauer bei "Der Bayerische Robin Hood" in Langerringen erleben. Der Klassiker auf Bayrisch wird am 21. Januar ab 15 Uhr im Gemeindezentrum St. Gallus aufgeführt.

Die jungen Musiker von "Muddy What?" servieren ihrem Publikum auf mittlerweile internationalen Bühnen einen flippigen, aber auch satten und erdigen Blues in modernem Gewand. Sie kommen am 25. Januar um 20 Uhr in das Bürgerhaus Graben.

In der Buchhandlung Schmid liest Manuel Butt aus seinem Romandebüt "Zierfische in Händen von Idioten", das im Jahr 1996 spielt. Die Lesung mit musikalischer Umrahmung findet am 31. Januar um 20 Uhr statt.

Ein gemütliches "Wohnzimmer"-Konzert zwischen Büchern mit der irischen Singer-Songwriterin Sara Ryan, alias SAL und ihrer Band verspricht die Buchhandlung Schmid am 6. Februar um 20 Uhr.

Am 9. März geben die "Young Scots Trad Awards Winner" ein Celtic Folk Konzert im Vorfeld zum St. Patricks Day in den Ulrichswerkstätten Schwabmünchen. Beginn ist um 20 Uhr.

Mit einer einzigartigen Besetzung aus Schlagzeug, Klavier und Sitar erforscht das "Pulsar Trio" musikalisches Neuland, von indischen Kompositionsformen bis hin zu Pop, Punk, Jazz, Klassik und klassischer Sitar-Tradition. Am 14. März spielt das Trio ab 20 Uhr beim Kunstverein Schwabmünchen.

Spannung mit jeder Menge Lokalkolorit erwartet die Zuhörerinnen und Zuhörer am 21. März bei der Lesung mit Yvette Eckstein, Tina Schlegel und Musik von Loamsiada. "Morden im Süden" findet im Kunstverein Schwabmünchen ab 20 Uhr statt.

Der schottische Geiger Ryan, der seine direkt ins Herz gehende Musik auf der Bühne mit seiner Mimik und seinem ganzen Körper lebt, spielt am 13. April begleitet vom Multi-Instrumentalisten David Foley im Gemeindezentrum St. Gallus Langerringen ab 20 Uhr.

Claudia Pichler steht für modernes bayerisches Kabarett, für charmanten Dialekt und absurden Witz. Ihr Soloprogramm "Feierabend" bringt sie am 19. April ab 20 Uhr auf die Bühne im Gemeindezentrum St. Afra Langerringen.

Am 28. April geben The Jeremiahs, die als eine der interessantesten und schöpferischsten Bands Irlands gelten in den Ulrichswerkstätten Schwabmünchen ein Konzert. Beginn ist um 20 Uhr.

Sophie Chassée überzeugt mit einem filigranen Gitarrenspiel sowie mit ihrer einzigartigen Stimme. Am 4. Mai tritt sie um 20 Uhr im Bürgerhaus Graben auf.

Zur zehnten „Kriminacht am Kanapee“ im Einrichtungshaus Bruckner kommt mit Michael Kobr einer der erfolgreichsten deutschen Bestsellerautoren der letzten Jahre zu Besuch. Die Lesung findet am 8. Mai um 20 Uhr statt.

Georg Grazer & Klemens Bittmann interpretieren nicht nur die Musik von Telemann auf ihre persönliche Weise, sondern auch bekannte Melodien von Astor Piazzolla und anderen. Das Konzert "Telemannia" findet am 14. Mai um 20 Uhr in der Christuskirche Schwabmünchen statt.

Karten für die jeweilige Veranstaltung gibt es im Internet (www.buchhandlung-schmid.de) und in der Buchhandlung sowie meist auch an der Abendkasse.

Elena Fischer gewann mit ihrem Debütroman "Paradise Garden" den Literaturförderpreis der Landeshauptstadt Mainz für junge Autorinnen und Autoren. Paradise Garden ist eine zauberhafte und gleichzeitig lässige Geschichte über das Erwachsenwerden unter widrigen Umständen und über das Glück, das die Fantasie uns zu bieten vermag. Am Mittwoch, 21. Februar, liest Elena Fischer ab 20 Uhr in der Buchhandlung Schmid aus ihrem Roman. Das musikalische Rahmenprogramm wird noch bekannt gegeben.

Der Hundling, Phil Höcketstaller, und Sebastina Osthold (Keyboard) beim letzten Besuch in Schwabmünchen. Foto: Reinhold Radloff

Zweifelsohne ein Wiederholungstäter im Programm der Buchhandlung ist Stephan Zinner. Mit „Der Teufel, das Mädchen, der Blues und Ich“ präsentiert er Musik-Kabarett vom Feinsten und kommt Mittwoch, 28. Februar, ab 20 Uhr in die Stadthalle Schwabmünchen. Zinner nimmt die Gitarre in die Hand und wird mit der Unterstützung eines wahren Teufelskerls namens Peter Pichler den Blues jaulen, den Gospel predigen und tanzen, dass es dem Satan ganz schwindlig wird.

Karten für Wunschveranstaltung der Buchhandlung Schmid gewinnen

Die Schwabmünchner Allgemeine verlost in Kooperation mit der Buchhandlung Schmid fünfmal zwei Karten. Das Beste dabei: Die Teilnehmer können sich selbst aussuchen, welche Veranstaltung sie gerne besuchen möchten. Wer mitmachen will, sendet bis Sonntag, 10. Dezember, 23.59 Uhr, eine E-Mail mit dem Betreff „Wunschveranstaltung“ sowie Namen und Adresse an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de. Wichtig: bitte den Wunschtermin mit angeben – es genügt der Name des Künstlers beziehungsweise der Band.

Die irische Band The Jeremiahs ist im April in Schwabmünchen zu Gast. Foto: Tony Gavin

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DGSVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/777 2355. (AZ)