Hindernisse für einen guten Zweck

Nach zwei Jahren Pause findet in Schwabmünchen wieder ein "WertachXRun" statt. Der Erlös des Hindernislaufs geht an einen guten Zweck.

Sie heißen "Muddy Hell" oder "Crawling" - die Hindernisse beim 3. WertachXRun in Schwabmünchen. Nach zwei Jahren Pause startet der Lauf am Samstag, 30. Juli. Dabei gibt es einige Neuerungen. So wird nicht mehr an der Wertach gestartet, sondern Start und Ziel ist im Luitpoldpark. Das bringt einige Vorteile, wie Organisator Leo Klocke erklärt: "Der Kinderlauf bleibt so im Park und ist damit wesentlich sicherer. Zudem startet mit dem Ende des Laufes das Heimatfest, das gibt einen schönen Rahmen."

Gelaufen wird in drei Wertungen. Neben den Kindern, die zwei Kilometer im Park unterwegs sind, gibt es die Laufklassen "Masters" und "Ultras". Auf die Masters warten sechs Kilometer und ebenso viele Hindernisse, für die Ultras gilt es zehn Kilometer und zehn Hindernisse zu meistern - inklusive der Wertach, die einmal durchquert werden muss.

Der Erlös aus dem Event kommt Geflüchteten aus der Ukraine zu Gute. Dazu Schwabmünchens Bürgermeister Lorenz Müller, der die Schirmherrschaft übernommen hat: "Wir wollen alle miteinander ein Signal senden für ein friedliches Europa. Schwabmünchen soll wieder einmal sein Herz und seine Weltoffenheit zeigen und ein klares Zeichen gegen Krieg und Vertreibung setzen. Wir erhoffen uns, dass viele Menschen aus der Region auf den Beinen sein werden und ein starkes Zeichen für Frieden in Europa und für Solidarität mit Geflüchteten setzen werden." Daher dürfen auch Kinder und Jugendliche aus der Ukraine bei Vorlage ihres Passes beim Lauf kostenlos teilnehmen.

Anmeldungen sind im Internet noch unter www.time2run.org möglich. Zudem werden am Samstag, 30. Juli, von 12 bis 15 Uhr Nachmeldungen angenommen, falls noch Plätze frei sind.

Der Zeitplan:

16 Uhr Start Kinder

16.30 Uhr Start Masters&Ultras

18 Uhr Siegerehrung und Spendenübergabe zum Auftakt des Heimatfestes