Hoigärtle sorgt für Weihnachtsstimmung bei den Kleinen

Zum zweiten Mal ging das Hoigärtle am Stadtplatz über die Bühne. In größerem Umfang als im Vorjahr war es eine gelungene Veranstaltung von und für Kinder - inklusive Schnee.

Am Samstag wurde es schon weihnachtlich in Schwabmünchen. Wenige Tage vor dem offiziellen Start des Hoigartens veranstaltete die Werbegemeinschaft Schwabmünchen zum zweiten Mal das Hoigärtle. Die Jugendgruppe des THW, die Schwabmünchner Kindergärten und Grundschule, das Krämerlädle, die Mittelstetter Faschingsgarde sowie weitere Kinder-und Jugendgruppen gestalteten hierbei die Stände und das Programm von Kindern für Kinder. Da der Markt im vergangenen Jahr gut ankam, wurde er in diesem Jahr um einiges erweitert.

Den Auftakt machten die Flippies, eine Tanzgruppe des TSV Schwabmünchen. Passend zu den winterlich kalten Temperaturen fing es zeitgleich an zu schneien, was aber die vielen Besucher nicht abhielt, vorbei zu kommen, um den geschmückten Stadtplatz und den Stadtgarten zu besuchen. Zum ersten Mal spielte das Vororchester 2.0 der Stadtmusikkapelle Schwabmünchen ein Konzert bei Wind und Schnee. Eine Herausforderung die jungen Musiker, da ihre Instrumente solche Temperaturen nicht kannten. Doch da zeigte sich die gute Vorbereitung durch Dirigenten Josef Utz, der mit den Kindern ein kleines Konzert mit Weihnachtsliedern spielte. Auch die Bläsergruppe Brassination und die Kinderchöre der Pfarrei St. Michael brachten die Besucher in Weihnachtsstimmung.

Viele Besucherinnen und Besucher drängten sich um die Buden, als es anfing zu schneien. Foto: Nadine Kruppe

So viel Programm macht hungrig. Ob süß oder deftig, bei den Buden der Jugendgruppen war für jeden etwas dabei. Auch gegen die Kälte gab es Kinderpunsch und andere warme Getränke. In weiteren Buden wurden kleine gebastelte und handgefertigte Geschenke, selbstgemachte Süßigkeiten oder Marmelade oder gestrickte Sachen verkauft. An Glücksrad oder Adventskalender konnte jeder für wenig Geld sein Glück versuchen. Nette Erinnerungen konnte man mit einem Foto festhalten: Das Team vom Fotobus stellte jede Menge Accessoires für das perfekte "Weihnachts-Selfie" zu Verfügung.

Auch im Stadtgarten gab es viel zu entdecken

Die Wurzelkinder des Waldkindergarten überlegten sich eine eigene Weihnachtsgeschichte und bastelten diese aus Naturmaterialien nach. Die kleinen Besucher waren begeistert von den vielen mit Liebe gestalteten Details in den Hütten. Einen guten Zweck erfüllt dies auch, denn die Geschichte wird dank eines Sponsors als Pixi-Buch gedruckt und für einen guten Zweck verkauft.

Niedliche Tiere versüßten den Besuch auf dem Hoigärtle. Foto: Nadine Kruppe

Die zur lebendigen Krippe dazugehörigen Tiere waren ein großer Anziehungspunkt. Hier durften Schafe, Esel und Ochs als Hauptdarsteller bewundert und auch gestreichelt werden. Der ein oder andere wünschte sich sicherlich das dicke Wollfell der Schafe, denn gegen Abend schneite es richtig. Neben der Krippe war ein Märchenzelt aufgebaut. Bei kuscheliger Wärme am Lagerfeuer lauschten die Kinder und Eltern dem Märchenerzähler. Rund um die Geyerburg ging es außerdem in der Kutsche durch die mittlerweile weiße Landschaft.