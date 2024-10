Hunderte wollen das Hallenbad von innen sehen

Das neue Hallenbad in Schwabmünchen befindet sich seit Mai 2022 im Bau. Mittlerweile ist die Fassade an dem rund 70 Meter langen und gut 20 Meter breiten Gebäude angebracht und verglast. Der geschwungene Eingangsbereich sieht fulminant aus. Von außen wirkt es fast, als wäre das Bad zwischen Turn- und Stadthalle am Schwabmünchner Leonhard-Wagner-Schulzentrum bereits fertig - wären da nicht noch der Bauzaun, Absperrbänder und Warnbaken auf dem Außengelände.

