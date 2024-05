"Ich bin zehn Meter unter der Erde und habe keine Leiter"

Am 15. Mai startet im Pfarrgemeindehaus der evangelischen Kirche in Schwabmünchen die Selbsthilfegruppe für Depressionen, Angst und Panikattacken. Die Gründerin ist selbst an Depressionen erkrankt.

Sie haben die Selbsthilfegruppe für Depressionen, Angst und Panikattacken. gegründet und haben selbst Depressionen. Wie äußert sich die Krankheit bei Ihnen?



Bettina Winter: Meine Depression hat sich schleichend entwickelt. Mich hat jeder aufgeregt. Ich habe niemanden mehr um mich herum ertragen. Auch nicht meine Enkelkinder. Das ist immer schlimmer geworden. Vor eineinhalb Jahren hatte ich eine Phase, in der ich so für mich gedacht habe: Wenn ich jetzt mit dem Auto gegen diese Mauer fahre, dann habe ich endlich meine Ruhe. Darüber hatte ich dann viel mit meinem Hausarzt gesprochen. Der hatte mir dann vor zwei Jahren schon gesagt: Eigentlich müsste ich in eine Klinik. Ich habe mich immer gewehrt. Letztes Jahr ging es aber nicht mehr.

Warum gründen Sie jetzt die Selbsthilfegruppe?



Bettina Winter: Die Gruppengespräche in der Klinik haben mir geholfen. Weil man da sitzt und denkt: Ich bin ja gar nicht allein mit diesem Problem. Die eine hat erzählt von ihrem schweren Elternhaus und das Heulen angefangen und zehn Leute sitzen da und heulen mit. Weil ich nun wusste, ich bin nicht allein mit diesem Problem, musste ich etwas tun.

Ist das Umfeld für Betroffene oft nicht der richtige Ansprechpartner?



Bettina Winter: Es heißt oft: Komm, stell' dich nicht so an. Jetzt raff' dich mal auf. Oder: Komm', so schlimm ist es auch wieder nicht. Wenn ich den Fuß gebrochen habe und gehe auf Krücken, sagt jeder: Oh Gott, du Arme, kann ich dir helfen? Habe ich aber Depressionen oder Angstattacken, oder Suizidgedanken, bin ich eigentlich allein. Auch mein Umfeld, auch meine Kinder und mein Mann, hat lange gebraucht, um zu verstehen, warum ich auf einmal so bin wie ich bin. Und da tun Gruppengespräche einfach gut.

Was kann die Selbsthilfegruppe für Betroffene leisten?



Bettina Winter: Ich bin eigentlich immer ein sehr lebensfroher Mensch gewesen. Man merkt es mir von außen auch nicht an, weil ich immer so tue, als ob alles in Ordnung ist. Aber es nagt im Inneren. Die anderen in der Gruppe können mir vielleicht nicht helfen, aber mir einen Ratschlag geben. Und das bedeutet die Selbsthilfegruppe: Hilfe zur Selbsthilfe. Und das möchte ich erreichen.

Warum hilft die Gruppe, wenn der Einzelne nicht mehr kann?



Bettina Winter: Es gibt viele, die sich total zu Hause verkriechen. Und da könnte jemand aus der Gruppe motivieren und sagen: Ich hole dich morgen einfach mal ab und wir gehen eine Runde spazieren. Dass man die Menschen aus ihrer Einsamkeit herausholt, das ist ganz wichtig.

Kreisen Ihre Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprechen Sie darüber! Es gibt eine Vielzahl von Hilfsangeboten. Hier finden Sie eine Übersicht.

Wie fühlt sich diese Einsamkeit an?



Bettina Winter: Diese Krankheit nagt an einem. Man hat das Gefühl, ich bin jetzt ganz tief in einem Loch in der Erde und versuche da herauszukommen. Ich komme aber allein nicht raus. Denn ich bin zehn Meter unten und habe keine Leiter. Da brauche ich jemanden, der mich da langsam wieder herausholt aus diesem Dunkel. Aus diesem Unverständnis, aus dieser Einsamkeit.

Können Angehörige in einer solchen Situation überhaupt zu den Betroffenen durchdringen?



Bettina Winter: Das ist schwierig. Nach einem Zusammenbruch hat mich mein Mann gar nicht mehr gekannt und zum ersten Mal gefragt: Warum redest du nicht mit mir? Ich glaube, man muss ganz unten sein, um als Betroffener zu sagen: Jetzt geht es wirklich nicht mehr, ich brauche Hilfe.

Was hält Sie heute stabil?



Bettina Winter: Ich habe herausgefunden, was für mich persönlich gut ist. Ich fahre gerne Fahrrad. Dann lasse ich mich fallen, bin nur für mich. Die Sachen muss man für sich selbst herausfinden. Und meine Enkelkinder, die tun mir jetzt auch wieder gut.

Ist die Selbsthilfegruppe auch für Sie ein Weg mit der Krankheit umzugehen?



Bettina Winter: Ich bin schon stolz darauf, dass ich das jetzt auch für mich mache und die Selbsthilfegruppe gegründet habe. Trotz der Krankheit.

Zur Person: Bettina Winter wohnt in Schwabmünchen und ist selbst an Depressionen erkrankt. Bis 2017 hatte die Friseurmeisterin ein eigenes Geschäft. Seit zwei Jahren ist die 64-Jährige wegen ihrer Depressionen in Behandlung und will mit ihrer Selbsthilfegruppe anderen – und ein bisschen auch sich selbst – Mut machen. Die Rentnerin ist verheiratet, hat zwei Söhne und zwei Enkelkinder. Jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat trifft sich die Gruppe im Pfarrgemeindehaus der evangelischen Kirche in Schwabmünchen. Am Mittwoch, 15. Mai, geht es um 19 Uhr los.