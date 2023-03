Schwabmünchen

vor 33 Min.

In diese Vorhaben investiert Schwabmünchen 2023

Plus Ein Blick in die Stadtkasse: So viel Geld gibt die Stadt heuer für ihre Projekte aus. Der Finanzausschuss hat den Vermögenshaushalt beraten.

Von Carmen Janzen

Etwa 20 Millionen Euro - so viel investiert die Stadt Schwabmünchen heuer in ihre Vorhaben. Das ist eine mächtige Summe. Zum Vergleich: Der Landkreis investiert dieses Jahr 60 Millionen Euro. Den Vermögenshaushalt, der einmalige Einnahmen und Ausgaben, also Investitionen, aufzeigt, haben die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses am Dienstagabend beraten. Seite für Seite gingen sie das Jahreswerk von Stadtkämmerer Bernhard Jauchmann durch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

