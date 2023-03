In fünf Jahren an die deutsche Kickbox-Spitze

Der Schwabmünchner Deniz Lang ist Deutscher Meister im Kickboxen geworden. Jetzt darf er beim Worldcup starten.

Der Schwabmünchner Deniz Lang hat sich im März den Deutschen Meistertitel im Kickboxen beim German Open in Lünen erkämpft. Damit hat sich der 20-Jährige für ein Weltcup-Turnier am 18. März in Innsbruck qualifiziert.

"Beim Worldcup will ich auf jeden Fall gewinnen, das heißt jetzt natürlich noch mal besonders hart trainieren", sagt Deniz Lang. Er steckt gerade im dritten Lehrjahr seiner Ausbildung als Einzelhandelskaufmann bei der Baywa in Schwabmünchen. Wie es danach für ihn weitergehen soll, weiß er noch nicht. Seine volle Konzentration liegt vorerst auf dem nächsten Wettkampf in Innsbruck.

In fünf Jahren an die Spitze

Mit dem Sport angefangen hatte er mit 15 Jahren gemeinsam mit einem Freund. Seitdem hat ihn das Kickboxen nicht mehr losgelassen. In nur fünf Jahren hat sich der Schwabmünchner an die deutsche Spitze gekämpft. Unterstützt wird Deniz Lang besonders von seinem Onkel, der auch einer seiner Trainer ist. Aber auch seine restliche Familie steht voll hinter ihm, dafür ist er besonders dankbar.