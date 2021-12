In Schwabmünchen brennen zwei Biomülltonnen ab

Zwei Biomülltonnen brannten am Montag in Schwabmünchen ab. Die Polizei sucht jetzt nach den Übeltätern.

Augenscheinlich mutwillig in Brand gesetzt wurde am Montag zwei Biomülltonnen in der Kreuzroggenstraße in Schwabmünchen. Die beiden Tonnen brannte vollständig ab. Eine danebenstehende Restmülltonne wurde stark beschädigt. Da die Tonnen direkt an einer Hauswand platziert waren, entstanden etwa drei Meter hohe Rußspuren an der Gebäudewand. Der Schaden beläuft sich auf etwa 800 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizeiinspektion Schwabmünchen bittet um sachdienliche Hinweise zum Täter. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 08232/9606-0 bei der Polizei Schwabmünchen melden.