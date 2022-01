In Schwabmünchen entstehen neue Sozialwohnungen

Plus An der Taubentalstraße werden mehr als 40 neue Sozialwohnungen errichtet. Zwei der alten Wohnblocks sind bereits abgerissen, die Arbeiten für den Neubau laufen. Im Frühjahr 2023 soll das Projekt fertig sein.

Die Bauarbeiten an der Taubentalstraße in Schwabmünchen gehen voran: Die Wohnbaugesellschaft des Landkreises (WBL) errichtet dort neue Sozialwohnungen. Die bestehenden Wohnblöcke waren nach Angaben der WBL veraltet und sanierungsbedürftig. Zwei Gebäude, die bislang dort standen (Hausnummern 41 bis 49), wurden im Sommer vergangenen Jahres abgerissen. Im Herbst begann der Bau der neuen Häuser. Nach dem Erdaushub für Keller und Tiefgarage laufen nun die Rohbauarbeiten.