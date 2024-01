In Schwabmünchen fliegen Christbäume

Zum fünften Mal veranstaltete das Schwabmünchner Jugendzendtrum das Christbaumwerfen. Rund 50 Teilnehmende waren bei der Gaudi-Veranstaltung am Eislaufplatz dabei.

Christbaumweitwurf. Eine neue Sportart? - Eher nicht. Der Brauch kommt eigentlich aus Schweden. Den haben die Verantwortlichen des Schwabmünchner Jugendzentrums aufgegriffen, sagt Harry Grießer. Bereits zum fünften Mal ging das Event am Eislaufplatz in Schwabmünchen über die Bühne.

Die Veranstalter freuten sich über rund 50 Teilnehmende und einige Zuschauer. Das Werfen findet in verschiedenen Klassen, mit unterschiedlich schweren Christbäumen statt. Das "Sportgerät" stand dabei reichlich zur Verfügung. Denn am selben Tag fand auch die Abholaktion der Bäume statt. Gegen eine kleine Spende gab es nebenbei auch Punsch und Glühwein. Die waren bei den eisigen Temperaturen auch dringend nötig.

Neuer Rekord bei 9.50 Meter

Am Ende gab es für die Sieger einen Einkaufsgutschein, der aus den Spendengeldern finanziert wurde. Der neue Rekord im Christbaumwerfen für einen 4,9 Kilogramm schweren Christbaum steht in Schwabmünchen jetzt bei 9,50 Metern. Geworfen wird in unterschiedlichen Klassen. Für jede Klasse gilt ein anderes "Wurfgewicht". So können sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene daran beteiligen. Und ein großer Spaß ist das Ganze allemal. In Schweden, Norwegen und Finnland wird am 13. Januar der "Knuts-Tag" gefeiert. Dann werden traditionell die Christbäume entsorgt. Daraus entstand das Christbaumwerfen. Sogar eine inoffizielle Weltmeisterschaft gibt es. Die wird jedes Jahr beim FC Wacker Weidenthal ausgetragen.

