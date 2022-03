Schwabmünchen

vor 54 Min.

In Schwabmünchen gibt es Kunst aus dem Automaten

Plus Zehn Künstlerinnen stellen in Schwabmünchen aus. Einige Werke kommen aus einem Automaten. Was es mit der Ausstellung "10" im Kunsthaus auf sich hat.

Von Christian Kruppe

Auf dem Augsburger Stadtmarkt hat er innerhalb nicht mal eines Jahres schon einen gewissen Kultstatus: der "Kunstauxomat" – ein Zigarettenautomat, der zum Kunstspender umfunktioniert wurde. Für vier Euro gibt es ein kleines Kunstwerk aus einer Auswahl von zehn regionalen Künstlerinnen. Gut 2000 Kunstwerke wurden so an den Mann oder die Frau gebracht. Nun sind Werke dieser zehn Künstlerinnen in Schwabmünchen im Rahmen der Ausstellung "10" zu sehen.

