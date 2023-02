In Schwabmünchen kann man noch bis Ende Februar kostenlos Eislaufen

Der Schwabmünchner Eislaufplatz an der Jahnstraße ist noch bis 26. Februar geöffnet.

Die Eislaufsaison in Schwabmünchen wird verlängert: Der Eislaufplatz an der Jahnstraße ist noch bis zum Ende der Faschingsferien geöffnet. Noch ist also Zeit, die Kunststoffeisbahn zu besuchen und dort Schlittschuh zu laufen oder Eishockey zu spielen.

Beim derzeitigen Winterwetter lohnt sich ein Besuch des Eislaufplatzes auf jeden Fall. Auf 600 Quadratmetern können alle Besucherinnen und Besucher ihre Runden drehen. Das Beste daran: Der Platz kann kostenlos genutzt werden. Die Eislauffläche ist außerdem beleuchtet, um auch am späteren Nachmittag sicheren Fahrspaß zu gewährleisten.

Der Eislaufplatz ist von Montag bis Freitag zwischen 14.30 und 18.30 Uhr geöffnet, am Samstag und Sonntag jeweils von 13 bis 18 Uhr. Die letzte Gelegenheit für einen Besuch ist Sonntag, 26. Februar. Bei schlechter Witterung bleibt der Eislaufplatz geschlossen. (AZ)