In Schwabmünchen trifft Haydn auf Mozart

Am Donnerstag, 30. November, sind neben klassischen Stücken auch erheiternde Briefe von Mozart in der Stadthalle Schwabmünchen zu hören.

Einen kurzweiligen Abend mit klassischer Musik verspricht das Solina Cello-Ensemble mit dem Programm "Haydn meets Mozart" in der Stadthalle Schwabmünchen. Die Besucherinnen und Besucher erwarten nicht nur wunderschöne schottisch-walisische Lieder von Haydn sondern auch unterhaltsame Stücke und sehr amüsante Briefe von Mozart.

Tenor Benedikt Linus Bader aus Augsburg studierte Gesang und Posaune in Florenz. Beim Konzertabend in Schwabmünchen singt er nicht nur, sondern liest auch aus einigen der Briefe Wolfgang Amadeus Mozarts vor. Diese schrieb Mozart vor allem an seinen Vater, seine Frau und an die als „Bäsle“ bekannte Cousine Maria Anna Thekla Mozart, Tochter von Leopold Mozarts Bruder Franz Aloys. Die derbe Sprache der Mozartbriefe, gepaart mit der schauspielerischen Leistung Baders, sorgen beim Publikum regelmäßig für Erheiterung. Gleichzeitig sind sie eine Dokumentation des außermusikalischen Lebens Mozarts, die auf amüsante Weise seinen Charakter offenbaren.

Cellistin Katrin Banhierl gründete das Solina Cello-Ensemble im Jahr 2012. Die gebürtige Dachauerin war Stipendiatin für Violoncello am damaligen Leopold-Mozart-Konservatorium und wirkte bei zahlreichen CD-Einspielungen mit. Seit 2009 ist sie Mitglied des Münchner Kammerorchesters “Die Zarge” und Referentin an der Volkshochschule Augsburg.

International erfolgreiche Konzertpianistin wirkt in Schwabmünchen mit

Neben Felicia Graf an der Violine wird Antonia Miller das Ensemble am Klavier begleiten. Die international erfolgreiche Konzertpianistin erhielt mehrere Stipendien und gewann viele Preise bei internationalen Musikwettbewerben. Die passionierte Kammermusikerin unterrichtete in verschiedenen Musikschulen. Für ihre Mitarbeit bei „Open Piano Class“, einer virtuellen Live-Plattform für Kurse, musikalische Treffen und Konzerte, wurde sie für den Deutschen Engagementpreis 2023 nominiert.

Tickets können im Kulturportal unter www.kultur-schwabmuenchen.de gebucht werden. Wer seine Karten lieber offline kauft, kann dies immer donnerstags, außer an Veranstaltungs- und Feiertagen, zwischen 14- und 18 Uhr im Kulturbüro der Stadt Schwabmünchen, Fuggerstraße 50, tun. Restkarten gibt es an der Abendkasse. (AZ)