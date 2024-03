Schwabmünchen

Ingrid Pfänder ist die Igelflüsterin aus Langerringen

Ingrid Pfänder hat ein Herz für Tiere in Not und investiert viel Zeit und Geld in die Pflege der Igel.

Plus Ingrid Pfänder aus Langerringen pflegt kranke Igel und fordert zur Rettung des bedrohten Wildtieres auf. Manche der Tiere lassen sich sogar von ihr streicheln.

Von Ruth Kubesch

„Ich muss jetzt aber heim und Igel füttern", verabschiedete sich eine Freundin von Ingrid Pfänder. Durch sie kam die Langerringerin vor vier Jahren dazu, selbst kranke Igel gesund zu pflegen. Im Keller hat sie dafür eine eigene Igelpflegestelle eingerichtet. In ihren vier Außengehegen im Garten überwintern sieben Igel in Schlafhäusern, eingebettet in Stroh und Laub. Obwohl die Tiere Einzelgänger sind, kuscheln sich zwei Igel gegenseitig wärmend in einem Häuschen aneinander, erzählt Pfänder, „das war jetzt jeden Winter so.“

Wenn sich unter dem Vergrößerungsglas klare Augen und ein feuchtes Näschen erkennen lassen, ist der Igel gesund. Foto: Marcus Merk

Florica kam Ende November bereits geschwächt zu ihr, „ansonsten hätte sie nicht so viele Zecken gehabt“, erklärt Pfänder. Dem Igel-Weibchen fehlt noch das nötige Gewicht von 1000 Gramm, um bis April durchschlafen zu können. Deswegen füttert sie Pfänder mit der kalorienreichen Drohnenmilch vom Imker. Ihren Kot untersucht sie regelmäßig unter dem Mikroskop nach Parasiten und verabreicht ihr Medizin. Eigentlich erhält sie diese durch die Mitgliedschaft im Igelhilfeverein Weißenhorn bei Neu-Ulm. Doch aufgrund der Distanz sucht sie lieber einen Tierarzt in der Nähe auf. Der muss jeden Igel einzeln untersuchen und berechnet pro Igel nur eine geringe Menge des Medikaments, beklagt Pfänder die umständliche Beschaffung der Medizin.

