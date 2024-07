Inklusives Völkerballspiel mit Rekordbeteiligung

Man sah die Begeisterung der Teilnehmer, egal ob mit Behinderung oder nicht, Kinder oder Erwachsene. Aufgrund der großen Teilnehmerzahl von 54 Personen - rund 25 Menschen mit Handycap, 6 Kinder, Handballer und Eltern - musste die Halle in der Grundschule in Schwabmünchen geteilt werden. Somit fanden immer 2 Spiele gleichzeitig statt. Veranstalter waren die Kobea Kontaktgruppe Behindert und Aktiv e.V. in Zusammenarbeit mit dem Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Augsburg. In den Pausen gab es Wasser, Kaffee, Tee und selbst gebackenen Kuchen zur Stärkung. Die Teams hatten sich originelle Namen gegeben: Sieger wurde Team 4 "1,2,3,4 gewinnt", den 2. Platz belegte Team 1 "Einer für alle", dritter wurden die "Musketiere" und der vierte Platz ging an das Team 4 "Nicht abwerfen lassen". In der Reihenfolge durften die Teilnehmer sich Preise aussuchen - es war für jeden Spieler was dabei.

Icon Vergrößern Völkerball Turnier Foto: Ingrid Küchle Icon Schließen Schließen Völkerball Turnier Foto: Ingrid Küchle