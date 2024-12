Ins Traumland der Operette zu Silvester

Zum Abschied des Jahres 2024 stehen am Dienstag, 31. Dezember, um 17 Uhr in der Stadthalle Schwabmünchen musikalische Höhepunkte aus dem Traumland der Operette auf dem Programm. Das Operettenkonzert zum Jahreswechsel steht unter dem Motto: „Ein Feuerwerk unvergesslicher Melodien!“ Mit Melodien von Johann Strauß, Franz Lehár oder Emmerich Kálmán, darunter aus Welterfolgen wie „Die Fledermaus“, „Das Land des Lächelns“ oder „Die Csárdásfürstin“.

Das Ensemble mit Elisabeth Artmeier (Sopran), Stefanie C. Braun (Sopran), Anton Klotzner (Tenor) und Harrie van der Plas (Tenor). Mit ihren Stimmen zaubern sie ein abwechslungsreiches Programm mit Walzern, heiteren und beschwingten Arien, Duetten und Ensembles auf die Bühne und entzünden dabei ein musikalisches Feuerwerk. Am Flügel begleitet der erfahrene Pianist Stellario Fagone. Mit viel Charme, Natürlichkeit und so manchen amüsanten Zwischentönen führt Stefanie C. Braun durch das Programm.Mit der Eintrittskarte wird zugleich die Kartei der Not unterstützt. Der Kartenvorverkauf findet bei Schreibwaren Wenger statt. Restkarten gibt es an der Tageskasse.

Die Redaktion verlost fünf mal zwei Karten. Wer mitmachen will, sendet einfach eine E-Mail mit Namen und Adresse an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de (Betreff: Silvesterkonzert). Die Karten sind für die Gewinner an der Tageskasse hinterlegt. Einsendeschluss ist Donnerstag, 26. Dezember, 12 Uhr. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DGSVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz . (AZ)