Garten oder Kunstwerk? Marie-Luise Späth zeigt ihren "Recycling-Garten"

Plus Der Garten von Marie-Luise Späth in Schwabmünchen ist eine Besonderheit. Sie selbst bezeichnet ihn als "Recycling-Garten". Eine Beschreibung, die absolut zutreffend ist.

Von Elmar Knöchel

Versteckt hinter einer langen Zufahrt liegt das Grundstück von Marie-Luise Späth. Von der Straße aus nicht zu sehen. Aber was sich dort am Hinterhaus verbirgt, ist wirklich sehenswert. Seit 33 Jahren kümmert sich die Schwabmünchnerin um ihren Garten. Und der ist ein Gesamtkunstwerk. Die Zufahrt und den Eingangsbereich zieren viele Blumenstöcke entlang einer Mauer. Das erweckt einen mediterranen Eindruck. Fast erwartet der Besucher, nach dem Öffnen der Gartentür irgendwo einen Blick aufs Mittelmeer zu erhaschen.

Der Gartenteich ist ein Biotop für sich. Foto: Elmar Knöchel

Und Wasser ist wirklich nicht weit. Wenn auch nur in Form eines Gartenteichs. Dieser ist rundherum eingewachsen. Ein wahres Meer aus Grün. Und auch der Teich selbst ist bedeckt mit Wasserpflanzen. Rundherum sind verschiedene Gegenstände angeordnet, die sich als Kunstobjekte in den Garten einfügen. Oft offenbaren diese Objekte erst bei näherem Hinsehen, was ihr eigentlicher Bestimmungszweck war. Am "anderen Ufer" des Teichs ragt ein Miniaturkirchturm empor, der jetzt als Laterne dient. "Den habe ich vom Schuttplatz", lacht Marie-Luise Späth. Früher sei es einmal ein Schornstein gewesen. Eine kleine Brücke führt zum Teich. Die Geländer bestehen aus Kopf- und Fußteil eines alten Eisenbetts.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

