Schwabmünchen

Ivo Moll im Porträt: Ein Leben (nicht nur) für den Dackel

Plus Der Verwaltungsrechtler Ivo Moll widmet sich im Ruhestand vor allem Hund Paul und seinen Zinnfiguren. Kürzlich wurde er für 35 Jahre Mitgliedschaft im Schwabmünchner Stadtrat ausgezeichnet.

Von Carmen Janzen

Ivo Moll kennen die meisten Menschen in der Region als ehemaligen Präsidenten des Verwaltungsgerichts Augsburg, als Landratskandidat von 1988, als früheren Kreisrat und aktuellen SPD-Stadtrat in Schwabmünchen. Wer ihn in diesen Funktionen nicht kennt: Ivo Moll ist der Mann mit der braun-karierten Schirmkappe auf dem Haupt, der seit Jahrzehnten mit einem Dackel im Schlepptau in Schwabmünchen spazieren geht. Erst mit Wasti, dann mit Poldi, und mittlerweile dackelt der sieben Jahre alte Paul mit seinem Herrchen durch die Stadt. Einer gemütlicher als der andere.

Das ist Ivo Molls Zwergrauhaardackel Paul. Foto: Ivo Moll

Beim Besuch unserer Redaktion im Moll'schen Einfamilienhaus in Schwabmünchen ist es auch Paul, der zuerst an der Haustür steht, um den Besuch zu begrüßen. Dass der Dackel Ivo Moll die Welt bedeutet, wird schnell sichtbar. Im Flur hat Paul eine eigene Tasche mit Kuscheldecke stehen, und im Wohnzimmer liegen dem knallroten Ohrensessel auf der einen Seite und dem Rattan-Sofa auf der anderen Seite eine ganze Hundelandschaft für den Dackel zu Füßen. Eine Matratze in Babybettgröße, daneben noch ein Körbchen und eine Box voll mit Hundespielzeug. Dackel bei Molls müsste man sein. "Ich wollte immer einen Hund haben. Zunächst war dann eine Schildkröte der Kompromiss, aber mit der konnte ich nun wirklich nichts anfangen, also habe ich mir meinen Herzenswunsch verwirklicht", erzählt Moll von den tierischen Anfängen.

