"Jetzt verstehe ich die Bäume": Schwabmünchner Jäger schreibt Buch

Plus Roland Bock, Jäger aus Schwabmünchen, hat sich mit einem Kinderbuch rund um den Wald einen Traum erfüllt. Was dieses Buch so besonders macht.

Von Christian Kruppe

Roland Bock muss es wissen. Als Rektor der Markt Walder Grundschule, Dozent für Lehramtsanwärter an der Uni Augsburg und auch Vorsitzender der Jägervereinigung Schwabmünchen, weiß er um den oft trockenen Lehrstoff an den Schulen und wie sich Themen wie der Wald besser erklären lassen. Daher hat ihn die Idee, ein Sachbuch zu schreiben, schon lange umgetrieben.

