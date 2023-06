Joppich wird Ehrenpräsident: Er leitet den Automobilclub seit mehr als 50 Jahren

Das hat es beim ADAC-Ortsclub Schwabmünchen noch nicht gegeben: Es wurde ein Ehrenpräsident ernannt. Der Grund dafür war allerdings nicht nur erfreulich.

Wer über ein halbes Jahrhundert im Vorstand eines Vereins an führender Position steht, der hat es verdient, eine besondere Würdigung für seine Arbeit zu erhalten: Erwin Joppich, seit Jahrzehnten Vorsitzender des ADAC-Ortsclubs Schwabmünchen, ist zum Ehrenvorsitzenden ernannt worden. Seine Verdienste in all den Jahren aufzuzählen, das würde den Rahmen sprengen. Er war jedenfalls der Mann, der den Verein zu einer angesehenen Institution in Schwabmünchen gemacht hat, in verkehrstechnischer, gesellschaftlicher und geselliger Hinsicht. 25 Veranstaltungen pro Jahr, vom Schafkopfturnier bis zum Fahrradturnier, vom Kindertriathlon bis zur Warnwestenübergabe, von Oldtimerveranstaltungen bis zu Vorträgen zu Verkehrsfragen, von Tagesausflügen bis zu internationalen Wochenreisen, die Liste der Organisationseinsätze Joppichs könnte noch lange fortgesetzt werden.

Erwin Joppich erhält die Ewald-Kroth-Medaille

Gewürdigt wurde der inzwischen 80-Jährige bei einer großen Veranstaltung im Clubhotel Deutschenbaur, das an die Grenzen seines Platzangebotes gelangte, so groß war das Interesse bei den geladenen Gästen, bei diesem denkwürdigen Abend dabei zu sein. Bürgermeister Lorenz Müller betonte in seiner Ansprache die Wichtigkeit des Wirkens Joppichs für die Stadt Schwabmünchen. Ehrengäste des Abends waren außerdem zwei hochrangige Vertreter des ADAC Südbayern, die die Einzigartigkeit des unglaublich langen und erfolgreichen Wirkens Joppichs hervorhoben und es mit der Ewald-Kroth-Medaille, der höchsten zu vergebenden Auszeichnung im ADAC, würdigten.

Da wollte auch der Ortsclub nicht nachstehen. Da der bisherige Vorsitzende schon alle möglichen Ehren erhalten hatte, schuf das Vorstandsteam extra für Erwin Joppich den Titel des Ehrenpräsidenten und überreichte ihm die dazugehörige Urkunde.

Nachfolger beim ADAC-Ortsclub Schwabmünchen händeringend gesucht

Der Anlass für all diese Ehrungen und Würdigungen ist allerdings ein sehr unerfreulicher: Joppich hatte beschlossen, nicht mehr als Vorsitzender zur Verfügung zu stehen. Das trifft den Verein deshalb sehr hart, weil der Entschluss Joppichs bereits seit geraumer Zeit bekannt ist und bisher kein Nachfolger gefunden werden konnte. Somit steht im Raum, dass der Schwabmünchner Traditionsverein, sollte sich nicht doch noch ein Erster Vorsitzender zur Verfügung stellen, knapp vor seinem 100. Geburtstag aufgelöst werden müsste.

Joppich freute sich in seiner Ansprache sehr über die ihm zuteilgewordenen Ehrungen und betonte, dass seine Arbeit, die ihm sehr viel Freude bereitet habe, nur so erfolgreich sein konnte, weil er stets ein starkes Vorstandsteam hinter sich gehabt habe. Er betonte auch, dass er alles in seinen Kräften Stehende tun werde, um doch noch einen Nachfolger zu finden.