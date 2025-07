Jubiläums-Heimatfest des Verschönerungsvereins ist abgesagt

Groß war die Vorfreude beim Verschönerungsverein Schwabmünchen. Am Wochenende sollte das Jubiläums-Heimatfest stattfinden. Da der Verein in diesem Jahr sein 150. Gründungsjubiläum feiert, war mit einem Open Air am Freitag auch ein Tag mehr geplant. Doch die schlechten Wetterprognosen fürs Wochenende haben nun einen Strich durch die Planungen gemacht. „Es soll viel regnen, da macht das Fest keinen Sinn“, bedauert Heinz Schwarzenbacher, der Vorsitzende des Verschönerungsvereins.

Einen Ersatztermin für das Fest gibt es nicht. „Dazu wäre mit Blick auf die vielen ehrenamtlichen Helfer und die Fieranten der Aufwand viel zu groß“, so Schwarzenbacher. Zum Ende der Sommerferien, am 14. September, plant der Verein dafür ein weiteres Familienfest. Schon zum Pfingstferien fand dies mit großem Erfolg im Luitpoldpark statt.

Der Wertach X-Run findet statt

Auch wenn der Wertach X-Run am Samstag ein Teil des Heimatfestes ist, wird dieser nicht abgesagt. „Hindernisläufer laufen bei jedem Wetter“, so Lauforganisator Leo Klocke. Zudem ist ein Teil des Laufes auch die Deutsche Meisterschaft im Hindernislauf. Die ersten Läufer machen sich um 10 Uhr auf den Weg. Start und Ziel ist am Festplatz im Park.