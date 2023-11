Jubilate kommt wieder nach Schwabmünchen

Der Reischenauer Chor startet am 18. November in das neue Konzertjahr. Für den Auftritt gibt es Karten zu gewinnen.

Es ist mittlerweile eine liebgewonnene Tradition, dass der Reischenauer Chor Jubilate sein neues Konzertjahr in der Schwabmünchner Stadthalle beginnt.

In diesem Jahr findet das große Konzert am Samstag, 18. November, mit einer schönen Mischung aus neuen Titeln und einem "Best of 30 Jahre" statt. Beginn ist um 20 Uhr, Saaleinlass bereits ab 19 Uhr. Im vergangenen Jahr füllte der Chor mit einem Doppelkonzert die Stadthalle und die Besucher feierten mit den sechs liebenswerten Musikern zwei unvergessliche Konzertabende mit vielen neuen Hits und alten Jubilate-Klassikern. Das schwungvolle und dann auch wieder nachdenkliche, melancholische Repertoire reicht dabei von Udo Jürgens über Wind, den Schürzenjägern bis hin zu Wolfgang Ambros und Hubert von Goisern.

Karten gewinnen

Karten gibt es bei allen Jubilate-Mitgliedern, in der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen, auf der Homepage www.jubilatechor.de, über Facebook, bei der Raiffeisenbank Dinkelscherben oder auch an der Abendkasse. Der Kartenpreis beträgt 20 Euro. Für das diesjährige Konzert verlost die Redaktion außerdem drei mal zwei Karten. Wer gewinnen will, schickt eine E-Mail bis 15 November mit dem Stichwort "Jubilate" an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de. Die Karten werden dann an der Abendkasse hinterlegt.

