Junge Künstler beeindrucken mit "Mut zur Imperfektion"

In drei Workshops entstanden in Schwabmünchen tolle Werke, die bis zum Sonntag noch zu sehen sind. Dabei scheuten die Nachwuchskünstler nicht vor große Namen

Kersten Thieler-Küchler hat als Künstlerin viel erlebt. Aber die Erfahrung, die sie in den drei Workshops mit Nachwuchskünstlern macht, überraschen sie immer wieder. "Das Interesse und die Freude der jungen Menschen, mit Farbe umzugehen, kreativ zu experimentieren und vor allem die unvoreingenommene Art sich der bildenden Kunst zu nähern, hat mich begeistert", erklärte die Trägerin des Schwabmünchner Kunstpreises zur Eröffnung der Ausstellung ""Am Anfang ist. . . Junge Leute - Junge Kunst".

Beim Workshop entstanden nicht nur Bilder, auch eine "Plastik" wurde geschaffen Foto: Christian Kruppe

30 junge Menschen hatten in drei Workshops, die der Jugendbeirat gemeinsam mit dem Kunstverein veranstaltet hat, viele interessante Werke geschaffen. Dabei ist laut Thieler-Küchle eine Art von Malerei entstanden, die auch in den großen Galerien der Welt gerade Einzug hält: die "Neue Naivität". "Das sind Bilder, die der Mut zur Imperfektion zeigen", so Thieler Küchle.

Ein bisschen Ironie ist auch mit dabei

Die Werke zeigen ein breites Spektrum, welches auch die verschiedenen Altersgruppen aufzeigt, die an den Workshops teilgenommen haben. Von kindlichen Pinselstrichen hin bis zu schon reifen Werken ist alles zu sehen. So gibt es Bilder, an denen mehrere junge Künstler beteiligt waren, eines davon ist besonders entstanden. Alle 30 Sekunden wechselte dabei der Ausführende.

Politgrößen unter sich: Schwabmünchens Bürgermeister Lorenz Müller vor dem Portrait von Markus Söder Foto: Christian Kruppe

Und selbst der bayerische Ministerpräsident wurde zum Motiv. Markus Söder steht im Fokus, dahinter lässt sich ein Windrad erahnen. Ein Zeugnis dafür, dass sich auch schon Jugendliche mit einem gewissen Schuss Ironie aktuellen Themen widmen.

Bis Sonntag sind die Werke noch im Kunsthaus zu sehen

Kersten Thieler-Küchle berichtete auch von der angenehmen Stimmung, die während der Workshops herrschte: "Da gab es keinen Wettstreit, kein Konkurrenzdenken. Es war ein schönes Miteinander." Auch für die beteiligten Mitglieder des Kunstvereins waren die Workshops ein Erlebnis. "Es hat nur wenig Anleitung gebraucht, um einen Prozess in Gang zu setzen", war zu erfahren. Sicher ein Umstand, der dazu führt, dass Kunstverein und Jugendbeirat die Workshops weiter fortführen wollen. Noch bis Sonntag sind die Werke im Kunsthaus zu sehen.